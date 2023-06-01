Умар Ходжихонов Umar_jan_8Umar_jan_8
23 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Пламенный привет) Меня зовут Умар, я (UI/Ux/ Web) дизайнер.
Привет тому,кто читает)
Меня зовут Умар, мне на данный момент 21 год. Живу и дышу UI/UX дизайном уже больше года)
На данный момент учусь в БГУИР, в Минске, на третьем курсе. Одновременно работаю в компании и питаю в себя жизнь фрилансера помимо). Как же я все успеваю? А вот я в тайм менеджменте я монстр) А также моя основная цель дизайна, дизайн должен не только быть красивым, а также чтобы твой кошелёк богател от него.
Обожаю свою работу, и именно поэтому делаю ее соответственно как люблю ее.
Готов созвониться, а также переписки никто не отменял)
Мой телеграмм: https://t.me/Umar_jan_8
Мой инстаграм: https://www.instagram.com/umar_jan_8/
Мое портфолио: https://www.behance.net/xodzhixonofeee
Я против войны в Украине!