Пламенный привет) Меня зовут Умар, я (UI/Ux/ Web) дизайнер.

Привет тому,кто читает)

Меня зовут Умар, мне на данный момент 21 год. Живу и дышу UI/UX дизайном уже больше года)

На данный момент учусь в БГУИР, в Минске, на третьем курсе. Одновременно работаю в компании и питаю в себя жизнь фрилансера помимо). Как же я все успеваю? А вот я в тайм менеджменте я монстр) А также моя основная цель дизайна, дизайн должен не только быть красивым, а также чтобы твой кошелёк богател от него.

Обожаю свою работу, и именно поэтому делаю ее соответственно как люблю ее.

Готов созвониться, а также переписки никто не отменял)

Мой телеграмм: https://t.me/Umar_jan_8

Мой инстаграм: https://www.instagram.com/umar_jan_8/

Мое портфолио: https://www.behance.net/xodzhixonofeee