UmarovTimur

Тимур Умаров UmarovTimur

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Адаптивная верстка - быстрые, надёжные сайты(HTML5/CSS3,Js,Flex-box, Grid-layout)

  • Адаптивная верстка, такой сайт будет удобен для чтения и пользования как на телефонах, так и компьютере.
  • Современные технологии, flex-box, grid-layout, ajax, animation, cross-browser.
  • Оптимизация сайта: Нам всем не нравится, когда сайт очень долго грузится, порой мы даже не ждём конца загрузки, и уже покидаем сайт. При оптимизации, сайт грузится быстрее.(скорость загрузки страницы влияет на её место в результатов поиска google).
  • Обработка форм без перезагрузки страницы: Довольно не значительная деталь, но как приятно когда всё работает действительно хорошо. Используется технология Ajax и асинхронность.
  • Это только часть от всего.

Технологии:🔥

  • HTML5/CSS3
  • goodbye bootstarp
  • JavaScript
  • goodbye jQuery.
  • PHP, PHPMailer
  • Less/SCSS/SASS
  • Gulp/Webpack
  • Telegram API
  • Гибкий код.
  • Parse json
  • Flex-box, grid-layout,
  • иконочный шрифт
  • Parallax scrolling/Mouse move parallax

Мифы vs Реальность:

Миф №1: Он только научился верстать обычные сайты, и думает что может сделать реальный проект, у него даже нету отзывов. Не выдаст он хороший результат.

Реальность: У меня уже 2 года опыта, и это не так мало как вам кажется, Имеется опыт выполнения реальных заказов. опыт разговора с заказчиком. Уже научился на ошибках так сказать.

Миф№2: Он слишком ленивый, если даже он умеет что-то делать, то не будет делать поскольку ему всё равно заплатят, зачем ему трудится на каждой деталью.

Реальность: Как вы видите, работ в портфолио у меня не очень много, ваша сайт будет у меня в портфолио, я бы не хотел чтоб потенциальный заказчик увидел неидеальный сайт, сделать вам действительно качественный сайт, это в моих же интересах, и мне совсем не хочется иметь некачественную работу у себя в портфолио.

Миф№3: Не будет он делать правки после сдачи работы, зачем ему это ? Ему за это не заплатят.

Реальность: Я сделаю правки на сайте даже после сдачи работы, конечно, все мы люди, нам свойственно ошибаться.

Преимущества:🤝

  • Никакого риска, ВЕРНУ ДЕНЬГИ если не смогу исправить ошибки которые не заметил при сдачи архива в течение недели
  • Вы экономите на макете ведь я делаю адаптивную вёрстку даже без версии для телефона.
  • Гарантия это моё второе имя. Работаю без предоплаты и исправляю ошибки и ваши правки даже после сдачи работы в течение недели.
  • Я всегда за монитором и буду стараться отвечать вам как можно быстрее.

О мне:‍♂️

Занимаюсь версткой третий год, работал в команде.

Я, Тимур, который любит свою работу и не женат.

Ну и если кому-то интересно читать дальше:

Играю на виолончели, увлекаюсь эстрадным вокалом, очень не люблю социальные сети, в которых кто-то просиживает свою жизнь.

Связь:

Телеграмм: Status_3

Почта: [email protected]