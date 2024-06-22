Адаптивная верстка - быстрые, надёжные сайты(HTML5/CSS3,Js,Flex-box, Grid-layout)

Адаптивная верстка, такой сайт будет удобен для чтения и пользования как на телефонах, так и компьютере.

такой сайт будет удобен для чтения и пользования как на телефонах, так и компьютере. Современные технологии , flex-box, grid-layout, ajax, animation, cross-browser.

, flex-box, grid-layout, ajax, animation, cross-browser. Оптимизация сайта : Нам всем не нравится, когда сайт очень долго грузится, порой мы даже не ждём конца загрузки, и уже покидаем сайт. При оптимизации, сайт грузится быстрее.(скорость загрузки страницы влияет на её место в результатов поиска google).

: Нам всем не нравится, когда сайт очень долго грузится, порой мы даже не ждём конца загрузки, и уже покидаем сайт. При оптимизации, сайт грузится быстрее.(скорость загрузки страницы влияет на её место в результатов поиска google). Обработка форм без перезагрузки страницы: Д овольно не значительная деталь, но как приятно когда всё работает действительно хорошо. Используется технология Ajax и асинхронность.

овольно не значительная деталь, но как приятно когда всё работает действительно хорошо. Используется технология Ajax и асинхронность. Это только часть от всего.

Технологии:🔥

HTML5/CSS3

goodbye bootstarp

JavaScript

goodbye jQuery.

PHP, PHPMailer

Less/SCSS/SASS

Gulp/Webpack

Telegram API

Гибкий код.

Parse json

Flex-box, grid-layout,

иконочный шрифт

Parallax scrolling/Mouse move parallax

Мифы vs Реальность:

Он только научился верстать обычные сайты, и думает что может сделать реальный проект, у него даже нету отзывов. Не выдаст он хороший результат.

Реальность: У меня уже 2 года опыта, и это не так мало как вам кажется, Имеется опыт выполнения реальных заказов. опыт разговора с заказчиком. Уже научился на ошибках так сказать.

Миф№2: Он слишком ленивый, если даже он умеет что-то делать, то не будет делать поскольку ему всё равно заплатят, зачем ему трудится на каждой деталью.

Реальность: Как вы видите, работ в портфолио у меня не очень много, ваша сайт будет у меня в портфолио, я бы не хотел чтоб потенциальный заказчик увидел неидеальный сайт, сделать вам действительно качественный сайт, это в моих же интересах, и мне совсем не хочется иметь некачественную работу у себя в портфолио.

Миф№3: Не будет он делать правки после сдачи работы, зачем ему это ? Ему за это не заплатят.

Реальность: Я сделаю правки на сайте даже после сдачи работы, конечно, все мы люди, нам свойственно ошибаться.

Преимущества:🤝

Никакого риска , ВЕРНУ ДЕНЬГИ если не смогу исправить ошибки которые не заметил при сдачи архива в течение недели

, ВЕРНУ ДЕНЬГИ если не смогу исправить ошибки которые не заметил при сдачи архива в течение недели Вы экономите на макете ведь я делаю адаптивную вёрстку даже без версии для телефона.

на макете ведь я делаю адаптивную вёрстку даже без версии для телефона. Гарантия это моё второе имя . Работаю без предоплаты и исправляю ошибки и ваши правки даже после сдачи работы в течение недели.

. Работаю без предоплаты и исправляю ошибки и ваши правки даже после сдачи работы в течение недели. Я всегда за монитором и буду стараться отвечать вам как можно быстрее.

О мне:‍♂️

Занимаюсь версткой третий год, работал в команде.

Я, Тимур, который любит свою работу и не женат.

Ну и если кому-то интересно читать дальше:

Играю на виолончели, увлекаюсь эстрадным вокалом, очень не люблю социальные сети, в которых кто-то просиживает свою жизнь.

Связь:

: Status_3

Почта: [email protected]