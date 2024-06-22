- Адаптивная верстка, такой сайт будет удобен для чтения и пользования как на телефонах, так и компьютере.
- Современные технологии, flex-box, grid-layout, ajax, animation, cross-browser.
- Оптимизация сайта: Нам всем не нравится, когда сайт очень долго грузится, порой мы даже не ждём конца загрузки, и уже покидаем сайт. При оптимизации, сайт грузится быстрее.(скорость загрузки страницы влияет на её место в результатов поиска google).
- Обработка форм без перезагрузки страницы: Довольно не значительная деталь, но как приятно когда всё работает действительно хорошо. Используется технология Ajax и асинхронность.
- Это только часть от всего.
Технологии:🔥
- HTML5/CSS3
- goodbye bootstarp
- JavaScript
- goodbye jQuery.
- PHP, PHPMailer
- Less/SCSS/SASS
- Gulp/Webpack
- Telegram API
- Гибкий код.
- Parse json
- Flex-box, grid-layout,
- иконочный шрифт
- Parallax scrolling/Mouse move parallax
Мифы vs Реальность:Миф №1: Он только научился верстать обычные сайты, и думает что может сделать реальный проект, у него даже нету отзывов. Не выдаст он хороший результат.
Реальность: У меня уже 2 года опыта, и это не так мало как вам кажется, Имеется опыт выполнения реальных заказов. опыт разговора с заказчиком. Уже научился на ошибках так сказать.
Миф№2: Он слишком ленивый, если даже он умеет что-то делать, то не будет делать поскольку ему всё равно заплатят, зачем ему трудится на каждой деталью.
Реальность: Как вы видите, работ в портфолио у меня не очень много, ваша сайт будет у меня в портфолио, я бы не хотел чтоб потенциальный заказчик увидел неидеальный сайт, сделать вам действительно качественный сайт, это в моих же интересах, и мне совсем не хочется иметь некачественную работу у себя в портфолио.
Миф№3: Не будет он делать правки после сдачи работы, зачем ему это ? Ему за это не заплатят.
Реальность: Я сделаю правки на сайте даже после сдачи работы, конечно, все мы люди, нам свойственно ошибаться.
Преимущества:🤝
- Никакого риска, ВЕРНУ ДЕНЬГИ если не смогу исправить ошибки которые не заметил при сдачи архива в течение недели
- Вы экономите на макете ведь я делаю адаптивную вёрстку даже без версии для телефона.
- Гарантия это моё второе имя. Работаю без предоплаты и исправляю ошибки и ваши правки даже после сдачи работы в течение недели.
- Я всегда за монитором и буду стараться отвечать вам как можно быстрее.
О мне:♂️Занимаюсь версткой третий год, работал в команде.
Я, Тимур, который любит свою работу и не женат.
Ну и если кому-то интересно читать дальше:
Играю на виолончели, увлекаюсь эстрадным вокалом, очень не люблю социальные сети, в которых кто-то просиживает свою жизнь.
Связь:Телеграмм: Status_3
Почта: [email protected]
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