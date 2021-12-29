Вёрстка страниц фиксированной ширины, "оживление" слайдеров, всплывающийх окон и т.д.
Здравствуйте. Я выпускник курса "Профессиональная вёрстка сайтов" от HTML-Academy и беру заказы по
- вёрстке сайтов фиксированной ширины (без адаптива)
- "оживлению" таких элементов как слайдеры с применением javascript
- выполнению мелких работ связанных с вёрсткой
Примеры работ:
Основные критерии:
- Четкое выполнение технического задания
- Соответствие страниц макету с высочайшей точностью (применение PerfectPixel)
- Блоки на страницах выдерживают переполнение (в лучшем случае изменение контента на странице будет выглядеть гармонично, будто так и было задумано, в худшем – не приведёт к фатальному искажению страницы. Это зависит от дизайнерских решений в макете)
Особенности:
- Сделанная мною страница будет выше в поисковиках, за счёт использования семантики
- Доступность сайта для незрячих или частично незрячих пользователей
- Повышенная скорость загрузки, за счёт сжатия файлов стилей
- Для оживления элементов используется скрипты на ванильном javascript, а не устаревшая библиотека jquery, что ускоряет загрузку вашего сайта
- Не поддерживаю устаревший браузер Internet Explorer, но в этом есть и плюс: допустимо использование современных технологий для разработки страниц
Дополнительные услуги:
- Оптимизация изображений, что приведёт к меньшему размеру файлов и повышению загрузки вашей страницы
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