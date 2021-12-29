Umnyash

Рустам Umnyash

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка страниц фиксированной ширины, "оживление" слайдеров, всплывающийх окон и т.д.

Здравствуйте. Я выпускник курса "Профессиональная вёрстка сайтов" от HTML-Academy и беру заказы по

  • вёрстке сайтов фиксированной ширины (без адаптива)
  • "оживлению" таких элементов как слайдеры с применением javascript
  • выполнению мелких работ связанных с вёрсткой

Примеры работ:

Основные критерии:

  • Четкое выполнение технического задания
  • Соответствие страниц макету с высочайшей точностью (применение PerfectPixel)
  • Блоки на страницах выдерживают переполнение (в лучшем случае изменение контента на странице будет выглядеть гармонично, будто так и было задумано, в худшем – не приведёт к фатальному искажению страницы. Это зависит от дизайнерских решений в макете)

Особенности:

  • Сделанная мною страница будет выше в поисковиках, за счёт использования семантики
  • Доступность сайта для незрячих или частично незрячих пользователей
  • Повышенная скорость загрузки, за счёт сжатия файлов стилей
  • Для оживления элементов используется скрипты на ванильном javascript, а не устаревшая библиотека jquery, что ускоряет загрузку вашего сайта
  • Не поддерживаю устаревший браузер Internet Explorer, но в этом есть и плюс: допустимо использование современных технологий для разработки страниц

Дополнительные услуги:

  • Оптимизация изображений, что приведёт к меньшему размеру файлов и повышению загрузки вашей страницы