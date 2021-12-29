Вёрстка страниц фиксированной ширины, "оживление" слайдеров, всплывающийх окон и т.д.

Здравствуйте. Я выпускник курса "Профессиональная вёрстка сайтов" от HTML-Academy и беру заказы по

вёрстке сайтов фиксированной ширины (без адаптива)

"оживлению" таких элементов как слайдеры с применением javascript

выполнению мелких работ связанных с вёрсткой

Примеры работ:

Основные критерии:

Четкое выполнение технического задания

Соответствие страниц макету с высочайшей точностью (применение PerfectPixel)

Блоки на страницах выдерживают переполнение (в лучшем случае изменение контента на странице будет выглядеть гармонично, будто так и было задумано, в худшем – не приведёт к фатальному искажению страницы. Это зависит от дизайнерских решений в макете)

Особенности:

Сделанная мною страница будет выше в поисковиках, за счёт использования семантики

Доступность сайта для незрячих или частично незрячих пользователей

Повышенная скорость загрузки, за счёт сжатия файлов стилей

Для оживления элементов используется скрипты на ванильном javascript, а не устаревшая библиотека jquery, что ускоряет загрузку вашего сайта

Не поддерживаю устаревший браузер Internet Explorer, но в этом есть и плюс: допустимо использование современных технологий для разработки страниц

Дополнительные услуги: