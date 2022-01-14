У нас заказывают:
✅ Cоздание сайтов с нуля под ключ . Создание сайтов в Тильда Publishing. Брендинг/ребрендинг и веб дизайн;
✅ Аккаунт-менеджмент – представительство в социальных сетях и мессенджерах;
✅ Реклама в Я.Директ, G.Adword, MyTarget;
✅ Тексты для сайтов, постов, статьи, заметки и прочее;
✅ Дизайн полиграфии, печатной продукции: упаковки, значки, этикетки и др.;
👍 Создаём: сайты-визитки, Landing Page, многостраничные сайты, интернет-магазины.
👍 Организуем представительство в соц. сетях: оформляем и наполняем аккаунты Instagram, Вконтакте.
👍 Регистрируем Telegram каналы, WhatsApp – подключаем чат.ботов.
👍 Поднимаем рейтинг на площадках 2 гис, Яндекс.Карты, Google.Maps, Я.Бизнес и другие с помощью отзывов.
👍 Размещаем рекламу на первых строчках популярных поисковых систем – Яндекс, Google. Подключаем сервисы аналитики с привязкой к сайту.
Портфолио
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