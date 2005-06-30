Верстка, копирайтинг, переводы. Примеры работ кидаю в телеграмм
Телеграмм: Umpalump0
Основные качества:
1) Внимательность к деталям
2) Способность работы в сжатых сроках
3) Умение подстроиться под любую сложность тз
4) Грамотная и корректная коммуникация
5) Знание английского на уровень C1
6) Возможность сверхурочной работы
7) Возможность работы в любое время, несмотря на часовой пояс
8) Возможность работы в праздники и выходные дни
9) Поддержка 24/7
Верификация не пройдена, так как она платная
Я против войны в Украине!
Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 7 дней
#112
Тестирование ПО
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#258
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $21от 1 дня
#3202
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $15от 2 дней
#3680
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
#4527