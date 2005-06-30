Верстка, копирайтинг, переводы. Примеры работ кидаю в телеграмм

Телеграмм: Umpalump0

Основные качества:

1) Внимательность к деталям

2) Способность работы в сжатых сроках

3) Умение подстроиться под любую сложность тз

4) Грамотная и корректная коммуникация

5) Знание английского на уровень C1

6) Возможность сверхурочной работы

7) Возможность работы в любое время, несмотря на часовой пояс

8) Возможность работы в праздники и выходные дни

9) Поддержка 24/7



Верификация не пройдена, так как она платная