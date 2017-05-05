Предлагаю услуги по созданию:
- Web-проектов любой сложности
- Дизайну сайта
- Настрольных приложений (.Net)
- Проектирование баз данных
Образование
Таганрогский Технологический Институт Южного Федерального университета (бывший Таганрогский Государственный Радиотехнический Университет)
• Факультет Автоматики и Вычислительной Техники
• специальность "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" 230105 (бывшая 220400)
Инженер по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"
Магистр, по направлению "Информатика и вычислительная техника"
Профессиональные навыки и знания
• ASP.NET, C#, JavaScript, PHP, AJAX, .NET desktop applications
• HTML, CSS, jQuery, XML, ReportingService, WCF, DotNetNuke, Joomla, MediaWiki
• Дизайн сайтов
• C, C++, Pascal
• Проектирование баз данных (SQL Server, Access, MySQL), ANSI SQL, T-SQL
• Понимание функционирования сетей, ООП
• Свободное чтение документации на английском языке
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