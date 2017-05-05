Un1imit

Валерий Un1imit

 
37 летРоссия/Таганрог
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Проектирование web-проектов и десктопных приложений

Предлагаю услуги по созданию:

- Web-проектов любой сложности

- Дизайну сайта

- Настрольных приложений (.Net)

- Проектирование баз данных

Образование

Таганрогский Технологический Институт Южного Федерального университета (бывший Таганрогский Государственный Радиотехнический Университет)

• Факультет Автоматики и Вычислительной Техники

• специальность "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" 230105 (бывшая 220400)

Инженер по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"

Магистр, по направлению "Информатика и вычислительная техника"

Профессиональные навыки и знания

ASP.NET, C#, JavaScript, PHP, AJAX, .NET desktop applications

• HTML, CSS, jQuery, XML, ReportingService, WCF, DotNetNuke, Joomla, MediaWiki

• Дизайн сайтов

• C, C++, Pascal

• Проектирование баз данных (SQL Server, Access, MySQL), ANSI SQL, T-SQL

• Понимание функционирования сетей, ООП

• Свободное чтение документации на английском языке

PHPJavascriptMySQLДизайн сайтаHTMLCSSJoomlajQueryAjax
Портфолио
HTML-верстка
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от $50
от 1 дня
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Веб-программирование
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от $200
от 7 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
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