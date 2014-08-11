Работаю юрисконсультом уже более 6 лет. Работала в крупных предприятиях, деятельностью которых было: разработка и реализация проектов технического перевооружения, капитального ремонта, строительства и реконструкции промышленных предприятий. Производство проектных, инженерно-изыскательских, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и выполнение работ по энергетическому обследованию. Закупка товаров и сложного оборудования.

В мои обязанности входило:

- юридическая поддержка деятельности компании;

- регистрация прав на товарные знаки и промышленные образцы;

- работа в сфере банковского права: оформление и получение банковских гарантий; открытие/закрытие счетов в банке; оформление кредитов и т.д.

- подготовка документов для оформления и получения: Свидетельств СРО в сфере строительства, проектирования, изыскания, энергоаудита; Лицензий на геодезическую, пожарную деятельность, по государственной тайне и прочее;

- подготовка документов для оформления страхования, в том числе страхование согласно условиям контрактов, страхование для получения свидетельств СРО;

- разрешения споров, возникающих в процессе деятельности организации, ответ на запросы, в том числе в судебном порядке (составление претензий, исковых заявлений, ходатайств);

- поиск/анализ судебной практики по делу

- ведение деловой переписки;

- разработка и юридическое сопровождение сделок;

- составление, согласование и учет договоров: подряда, оказания услуг, аренда нежилых помещений, транспортных средств, лизинга, поручительства, лицензионных, поставки, займа;

- проверка тендерной документации, в оформление банковских гарантий в обеспечение исполнения контрактов;

- исследование законодательства и консультирование руководства по спорным правовым вопросам (в области гражданского права, трудового права, налогового права, патентного права, банкротства, регистрации юридических лиц и т. п.);

- представление интересов компании в государственных органах;

- работа в сфере корпоративного права: разработка учредительных документов (Устав, дополнения и изменения в устав), разработка проектов договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, составление доверенностей, расписок, приказов;

- подготовка документов для регистрации юридических лиц. Открытие, реорганизация и закрытие юридических лиц, регистрация изменений в ЕГРЮЛ связанные с внесением изменений в учредительные документы, заказ и получение выписок, постановка на налоговый учет по месту нахождения, снятие с налогового учета.

В настоящее время вплотную занимаюсь:

- созданием и ликвидацией ООО;

- реорганизацией ООО;

- внесением изменений в учредительные документы;

- открытием расчетного счета;

- внесением изменений в учредительные документы (вход/выход участников, изменение видов деятельности, директора, юридического адреса и т.д.);

- подготовка различных запросов в налоговые органы;

- продажа готовых фирм;

- готовка печатей.