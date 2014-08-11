Работаю юрисконсультом уже более 6 лет. Работала в крупных предприятиях, деятельностью которых было: разработка и реализация проектов технического перевооружения, капитального ремонта, строительства и реконструкции промышленных предприятий. Производство проектных, инженерно-изыскательских, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и выполнение работ по энергетическому обследованию. Закупка товаров и сложного оборудования.
В мои обязанности входило:
- юридическая поддержка деятельности компании;
- регистрация прав на товарные знаки и промышленные образцы;
- работа в сфере банковского права: оформление и получение банковских гарантий; открытие/закрытие счетов в банке; оформление кредитов и т.д.
- подготовка документов для оформления и получения: Свидетельств СРО в сфере строительства, проектирования, изыскания, энергоаудита; Лицензий на геодезическую, пожарную деятельность, по государственной тайне и прочее;
- подготовка документов для оформления страхования, в том числе страхование согласно условиям контрактов, страхование для получения свидетельств СРО;
- разрешения споров, возникающих в процессе деятельности организации, ответ на запросы, в том числе в судебном порядке (составление претензий, исковых заявлений, ходатайств);
- поиск/анализ судебной практики по делу
- ведение деловой переписки;
- разработка и юридическое сопровождение сделок;
- составление, согласование и учет договоров: подряда, оказания услуг, аренда нежилых помещений, транспортных средств, лизинга, поручительства, лицензионных, поставки, займа;
- проверка тендерной документации, в оформление банковских гарантий в обеспечение исполнения контрактов;
- исследование законодательства и консультирование руководства по спорным правовым вопросам (в области гражданского права, трудового права, налогового права, патентного права, банкротства, регистрации юридических лиц и т. п.);
- представление интересов компании в государственных органах;
- работа в сфере корпоративного права: разработка учредительных документов (Устав, дополнения и изменения в устав), разработка проектов договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, составление доверенностей, расписок, приказов;
- подготовка документов для регистрации юридических лиц. Открытие, реорганизация и закрытие юридических лиц, регистрация изменений в ЕГРЮЛ связанные с внесением изменений в учредительные документы, заказ и получение выписок, постановка на налоговый учет по месту нахождения, снятие с налогового учета.
В настоящее время вплотную занимаюсь:
- созданием и ликвидацией ООО;
- реорганизацией ООО;
- внесением изменений в учредительные документы;
- открытием расчетного счета;
- внесением изменений в учредительные документы (вход/выход участников, изменение видов деятельности, директора, юридического адреса и т.д.);
- подготовка различных запросов в налоговые органы;
- продажа готовых фирм;
- готовка печатей.