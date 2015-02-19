Разработчик ПО
Закончил Санкт-Петербургский Государственный Технологический Институт по специальности информатика и вычислительная техника.
Род деятельности: Разработчик программного обеспечения.
Пишу на C++, Qt, Python под Windows и Linux. Имею опыт разработки прикладных и системных задач полного цикла, знание computer science, имею математический бекграунд, а так же занимаюсь биоинформатикой.
Портфолио: http://undeadblow.github.io/
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
10 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!