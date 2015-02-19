UndeadBlow

Максим UndeadBlow

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработчик ПО

Закончил Санкт-Петербургский Государственный Технологический Институт по специальности информатика и вычислительная техника.

Род деятельности: Разработчик программного обеспечения.

Пишу на C++, Qt, Python под Windows и Linux. Имею опыт разработки прикладных и системных задач полного цикла, знание computer science, имею математический бекграунд, а так же занимаюсь биоинформатикой.

Портфолио: http://undeadblow.github.io/

Отзывы заказчиков

stahanovec_
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Программа по созданию скриншотов
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