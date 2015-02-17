stahanovec_

Добрый день! Задача: Подготовка эскизов макета игрушки-пулемёта (аналог M61 Vulcan) по имеющимся чертежам. Короче говоря - придать более интересный и реалистичный вид макету игрушки, по "сухим" линиям чертежа, не перегружая футуристическими элементами, возможно, изменение некоторых размеров игрушки. Кого вижу ...
- $15Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Добрый день! Задача: создать файл формата .tiff в реальном размере: ширина 3 080 мм, высота 2 650 мм. На белом фоне разместить повторяющийся текст "ХХХХХХХХХХХХХ.RU ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Добрый день! Задача: Написать программу по созданию скриншотов под ОС windows. Цель: Создание скриншотов по ссылкам, расположенным в файле excel, сохранение в именных папках сделанных скриншотов. Алгоритм: 1. Программе показывается файл excel, в котором находятся ссылки на ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Цель проекта: создание программы для парсинга/граббинга информации (id, площади объектов, описание объектов, стоимости/цены объектов, контактная информация, фотографии и др.) с сайта ЦИАН.РУ в Excel для Московской области, Москвы и других регионов, представленных на сайте. Нюансы проекта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад