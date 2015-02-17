stahanovec_

Алексей stahanovec_

 
40 летРоссия/Шатура
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Технический дизайн макета игрушки-пулемёта

    $15

    Добрый день! Задача: Подготовка эскизов макета игрушки-пулемёта (аналог M61 Vulcan) по имеющимся чертежам. Короче говоря - придать более интересный и реалистичный вид макету игрушки, по "сухим" линиям чертежа, не перегружая футуристическими элементами, возможно, изменение некоторых размеров игрушки. Кого вижу ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Макет бренд-волла

    $5

    Добрый день! Задача: создать файл формата .tiff в реальном размере: ширина 3 080 мм, высота 2 650 мм. На белом фоне разместить повторяющийся текст "ХХХХХХХХХХХХХ.RU ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Программа по созданию скриншотов

    $20

    Добрый день! Задача: Написать программу по созданию скриншотов под ОС windows. Цель: Создание скриншотов по ссылкам, расположенным в файле excel, сохранение в именных папках сделанных скриншотов. Алгоритм: 1. Программе показывается файл excel, в котором находятся ссылки на ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Парсинг/граббинг

    $50

    Цель проекта: создание программы для парсинга/граббинга информации (id, площади объектов, описание объектов, стоимости/цены объектов, контактная информация, фотографии и др.) с сайта ЦИАН.РУ в Excel для Московской области, Москвы и других регионов, представленных на сайте. Нюансы проекта ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
ivanmkh
Иван 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Макет бренд-волла
Работой с Алексеем остался очень доволен! Алексей очень коммуникабельный, ответственный человек, который знает, какой результат ему нужен! Очень приятный в общении, оплату произвел вовремя, сразу же после выполнения мной работы! Рекомендую к сотрудничеству! Будет приятно с Вами поработать еще!
Искал Исполнителя макета бренд-волла в натуральную величину. Иваном были выполнены все требования к макету. Выражаю Большую благодарность за проделанную работу! Качество работы: Иван предложил несколько итоговых вариантов на выбор. Соблюдение сроков: Выполнено быстрее заявленного срока, не смотря на возникающие нюансы с моей стороны. Коммуникация: Отлично. Рекомендую! Иван, ещё раз спасибо!
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squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
9 лет назад
Парсинг/граббинг
Приятно было сотрудничать с Алексеем. Четкое ТЗ, небольшие изменения в ходе работы были в рамках проекта и не требовали дополнительных затрат. Не смотря на небольшие форс мажорные обстоятельства с моей стороны, в виде отсутствие некоторого времени, Алексеем были восприняты с понимаем. Незамедлительная оплата. Рекомендую как порядочного заказчика.
Перед Виктором была поставлена задача написания парсинга сайта. Задача выполнена. Незначительные изменения/пожелания Заказчика во время выполнения работы учитывались и принимались без агрессии. Виктор, спасибо!
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UndeadBlow
Максим 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Программа по созданию скриншотов
Хороший заказчик, который четко ставит условия и не меняет их, как это часто бывает, по ходу дела. Человек, которому можно доверять, я думаю.
Перед Максимом была поставлена задача по написанию программы (под Windows) для создания скриншотов с учетом ряда пожеланий/требований Заказчика. Задача выполнена оперативно, в срок. Адекватная цена услуг. Коммуникабельность на должном уровне. Порядочность (честность) при передаче результатов работы.
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