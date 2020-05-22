#Web-assist 24 _ Web-программист/Создание сайтов "под ключ"/SEO/ Интернет-маркетинг/ Техническая консультация и поддержка

Обо мне:

Дмитрий, 23 года.

Образование: Высшее + среднее-профессиональное (программирование в компьютерных сетях)

Специальность: web-программист

Опыт работы: 3 года

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, Java script, PHP + MySql

Адаптивная вёрстка по шаблону

Работа с CMS: 1C-Битрикс, Wordpress, Joomla, OpenCart( OcStore)

Базовая SEO-оптимизация

Настройка под ключ Я.Директ

Техническая поддержка сайтов

Обучение\консультация

- Общение через сервис weblancer.net (пишите просто в ЛС)

- Telegram: https://t.me/Unych

Работаю по предоплате 50%.