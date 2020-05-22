#Web-assist 24 _ Web-программист/Создание сайтов "под ключ"/SEO/ Интернет-маркетинг/ Техническая консультация и поддержка
Обо мне:
Дмитрий, 23 года.
Образование: Высшее + среднее-профессиональное (программирование в компьютерных сетях)
Специальность: web-программист
Опыт работы: 3 года
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, Java script, PHP + MySql
- Адаптивная вёрстка по шаблону
- Работа с CMS: 1C-Битрикс, Wordpress, Joomla, OpenCart( OcStore)
- Базовая SEO-оптимизация
- Настройка под ключ Я.Директ
- Техническая поддержка сайтов
- Обучение\консультация
- Общение через сервис weblancer.net (пишите просто в ЛС)
- Telegram: https://t.me/Unych
Работаю по предоплате 50%.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет-магазин http://ochkarius.ru110 просмотров
- Интернет-магазин https://tise.su110 просмотров
- Интернет-магазин https://bagstone.ru98 просмотров
- Интернет-магазин https://tvoykotel.ru90 просмотров