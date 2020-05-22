Unych

Дмитрий Unych

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
#Web-assist 24 _ Web-программист/Создание сайтов "под ключ"/SEO/ Интернет-маркетинг/ Техническая консультация и поддержка

Обо мне:

Дмитрий, 23 года.

Образование: Высшее + среднее-профессиональное (программирование в компьютерных сетях)

Специальность: web-программист

Опыт работы: 3 года

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, Java script, PHP + MySql
  • Адаптивная вёрстка по шаблону
  • Работа с CMS: 1C-Битрикс, Wordpress, Joomla, OpenCart( OcStore)
  • Базовая SEO-оптимизация
  • Настройка под ключ Я.Директ
  • Техническая поддержка сайтов
  • Обучение\консультация
Контакты:

- Общение через сервис weblancer.net (пишите просто в ЛС)

- Telegram: https://t.me/Unych

Работаю по предоплате 50%.

Портфолио