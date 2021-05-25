Очень плохо выполнена работа. Профессионализма нет, понимания фундаментальных вещей нет. После сдачи работы фрилансера запросил проверку у сторонних программистов, на что они ответили, что большинство элементов кода было написано с заглушками чтобы "просто сдать работу". В результате чего страница с акцией (которую мы заказали) была с огромными дырами. По итогу получили колоссальные убытки. Как денежные, так и имиджевые. Не рекомендую. Обходите молодых специалистов стороной, иначе встрянете.