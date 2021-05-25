Что-то про крутые сайты...
Современные,качественные и продающие сайты
Немного обо мне. 👋
Всем привет! Меня зовут Юрий. Занимаюсь разработкой многостраничных сайтов, лендингов, интернет магазинов, промо сайтов.
Я учусь в МГТУ им. Баумана. Люблю программировать. Часто учавствую в хакатонах. Буду биться над вашим заказом до тех пор,пока вы не будете удовлетворены на 100%
Навыки:
Front End:
- HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, React
Back End:
- Laravel, PHP, SQL, MySQL.
Ссылки и контакты: 💬
Телеграм: https://t.me/Alphaker
Почта: [email protected]
Всегда на связи! 酪
Напишите мне и я всегда отвечу на ваши вопросы.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$200
5 баллов
4 года назад
CSSJavaScriptPHP
Очень плохо выполнена работа. Профессионализма нет, понимания фундаментальных вещей нет. После сдачи работы фрилансера запросил проверку у сторонних программистов, на что они ответили, что большинство элементов кода было написано с заглушками чтобы "просто сдать работу". В результате чего страница с акцией (которую мы заказали) была с огромными дырами. По итогу получили колоссальные убытки. Как денежные, так и имиджевые. Не рекомендую. Обходите молодых специалистов стороной, иначе встрянете.