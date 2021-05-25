Urooook

Юрий Urooook

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Что-то про крутые сайты...

Современные,качественные и продающие сайты

Немного обо мне. 👋

Всем привет! Меня зовут Юрий. Занимаюсь разработкой многостраничных сайтов, лендингов, интернет магазинов, промо сайтов.

Я учусь в МГТУ им. Баумана. Люблю программировать. Часто учавствую в хакатонах. Буду биться над вашим заказом до тех пор,пока вы не будете удовлетворены на 100%

Навыки:

Front End:

- HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, React

Back End:

- Laravel, PHP, SQL, MySQL.

Ссылки и контакты: 💬

Телеграм: https://t.me/Alphaker

Почта: [email protected]

Всегда на связи!

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Отзывы заказчиков

vackdale
Ярослав 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$200
5 баллов
4 года назад
На сайте сделать колесо фортуны с материальными призами
CSSJavaScriptPHP
Очень плохо выполнена работа. Профессионализма нет, понимания фундаментальных вещей нет. После сдачи работы фрилансера запросил проверку у сторонних программистов, на что они ответили, что большинство элементов кода было написано с заглушками чтобы "просто сдать работу". В результате чего страница с акцией (которую мы заказали) была с огромными дырами. По итогу получили колоссальные убытки. Как денежные, так и имиджевые. Не рекомендую. Обходите молодых специалистов стороной, иначе встрянете.