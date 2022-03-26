UshakovaTatyana

Ретушь на заказ (техническая ретушь, портретная ретушь). Обработка фотографий.
Прошла обучение на курсах Photoshop, тренингах и мастер-классах обработки фотографии, а также на курсе "Коммерческая ретушь портрета".
Сильные стороны и навыки: ответственность, добросовестность, трудолюбие, исполнительность, скрупулезность, умение управлять временем, планировать и грамотно организовывать рабочий процесс.
Услуги:
Техническая ретушь.
Детальная ретушь без потери текстуры.
Выравнивание тона, цвета кожи.
С моими работами можно ознакомиться на страничке в "ВКонтакте": https://vk.com/id671716655
Электронная почта: [email protected]
Телефон для связи: 8-962-833-55-09
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