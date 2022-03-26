UshakovaTatyana

Ретушь на заказ (техническая ретушь, портретная ретушь). Обработка фотографий.

Прошла обучение на курсах Photoshop, тренингах и мастер-классах обработки фотографии, а также на курсе "Коммерческая ретушь портрета".

Сильные стороны и навыки: ответственность, добросовестность, трудолюбие, исполнительность, скрупулезность, умение управлять временем, планировать и грамотно организовывать рабочий процесс.

Услуги:

Техническая ретушь.

Детальная ретушь без потери текстуры.

Выравнивание тона, цвета кожи.

С моими работами можно ознакомиться на страничке в "ВКонтакте": https://vk.com/id671716655

Электронная почта: [email protected]

Телефон для связи: 8-962-833-55-09