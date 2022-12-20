3D Визуализация

Добрый день!

Выполняю 3D визуализацию интерьеров и экстерьеров, а также предметную визуализацию.

Работаю в 3ds Max (Corona renderer, V-Ray).

Интерьеры: стоимость 500-600 Руб/метр.

Экстерьеры: стоимость за рендер от 1500 руб (в зависимости от сложности и объёма работы).

За плечами 6-ти летний опыт работы по выполнению коммерческих проектов (работа с дизайнерами, рендеры для мебельных фабрик и производителей).

Буду рад сотрудничеству!

https://www.behance.net/usovantoncd9e

[email protected]