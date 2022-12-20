3D Визуализация
Выполняю 3D визуализацию интерьеров и экстерьеров, а также предметную визуализацию.
Работаю в 3ds Max (Corona renderer, V-Ray).
Интерьеры: стоимость 500-600 Руб/метр.
Экстерьеры: стоимость за рендер от 1500 руб (в зависимости от сложности и объёма работы).
За плечами 6-ти летний опыт работы по выполнению коммерческих проектов (работа с дизайнерами, рендеры для мебельных фабрик и производителей).
Буду рад сотрудничеству!
https://www.behance.net/usovantoncd9e
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Визуализация интерьера загородного дома.4 просмотра
- Визуализация дома (работа по референсу)10 просмотров
- Визуализация здания музея Польской Авиации55 просмотров
- Визуализация аппартаментов31 просмотр
- Minimalist Interior262 просмотра
- Интерьер Кафе385 просмотров
- Визуализация аппартаментов66 просмотров
- Визуализация для каталога мебели170 просмотров
- Визуализация квартиры в Екатеринбурге.30 просмотров
- Визуализация загородного дома5 просмотров
- Визуализация бассейна в коттеджном поселке32 просмотра
- Визуализация интерьера загородного дома90 просмотров