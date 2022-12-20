Usovanton

Антон Usovanton

 
41 годРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
3D Визуализация
    Добрый день!

    Выполняю 3D визуализацию интерьеров и экстерьеров, а также предметную визуализацию.

    Работаю в 3ds Max (Corona renderer, V-Ray).

    Интерьеры: стоимость 500-600 Руб/метр.

    Экстерьеры: стоимость за рендер от 1500 руб (в зависимости от сложности и объёма работы).

    За плечами 6-ти летний опыт работы по выполнению коммерческих проектов (работа с дизайнерами, рендеры для мебельных фабрик и производителей).

    Буду рад сотрудничеству!

    https://www.behance.net/usovantoncd9e

    [email protected]

    3ds MaxV-Ray
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