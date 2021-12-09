UxDesign

Тарас UxDesign

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная разработка и продвижение сайтов.

Разработка сайтов с максимально удобным и понятным интерфейсом, адаптивным дизайном и грамотной подачей вашего продукта + дальнейшая поддержка и помощь в продвижении сайта.

         Дизайнер понимает, что достиг совершенства

         не тогда, когда ему нечего добавить,

         а тогда, когда нечего убрать.

                                            «Antoine de Saint-Exupéry».

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Сделаем лучше чем у всех ваших конкурентов!

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