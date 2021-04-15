Uzamun

Евгений Петров Uzamun

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
3D визуализация SolidWorks

Дипломированный художник-конструктор и слесарь . Профессиональный опыт сварочных, слесарных строительных и столярных работ.  Разработка, проектирование и непосредственное выполнение металлоконструкций и конструкций из дерева.  Проектирование выполнимых в реальном мире объектов 

  • Анимация

    Требуется создать анимационный мультфильм минут на 20-25 По нашему сценарию и эскизам . Присылайте портфолио и ориентировано цену

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    4 года назад