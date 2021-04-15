3D визуализация SolidWorks

Дипломированный художник-конструктор и слесарь . Профессиональный опыт сварочных, слесарных строительных и столярных работ. Разработка, проектирование и непосредственное выполнение металлоконструкций и конструкций из дерева. Проектирование выполнимых в реальном мире объектов