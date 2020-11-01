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Гилев
V0odo0
V0odo0
34 года
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
Unity разработчик
C#
Разработка standalone и мобильных игр на движке Unity
Разработка инструментов редактора Unity
Шейдеры
3D моделирование, текстурирование, риггинг, анимация
UI дизайн, 2D графика
Примеры работ:
Asset Store
Android игры
Painted Red (Game Jam, Ludum Dare)
Escape from Fewstone Dynamics
Действие аккаунта приостановлено!
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