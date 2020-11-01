V0odo0

Гилев V0odo0

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Unity разработчик
  • C#
  • Разработка standalone и мобильных игр на движке Unity
  • Разработка инструментов редактора Unity
  • Шейдеры
  • 3D моделирование, текстурирование, риггинг, анимация
  • UI дизайн, 2D графика
Примеры работ: