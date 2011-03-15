Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
ASP.NET
Вот и еще один проект в сотрудничестве с Вадимом успешно завершен. В очередной раз впечатления от сотрудничества остались только положительные. По ходу проекта Вадим предложил несколько очень интересных вариантов реализации, которые успешно были реализованы. Качество кода, документирования кода, покрытие кода тестами на самом высоком уровне. Коллеги, если вам необходимо качественное, надежное, да и просто красивое решение ваших задач, обращайтесь к Вадиму. А мы, я надеюсь, продолжим наше сотрудничество и далее. Советую!
Ответный отзыв
Получив базовую информацию о новом проекте Сергея, я практически сразу же предложил себя на роль разработчика почтовой подсистемы. Об условиях договорились быстро, выяснение требований и формулировка ТЗ заняли менее одного рабочего дня. По ходу разработки мной были предложены варианты исполнения модулей подсистемы, которые, с учётом корректировок Сергея, были утверждены к реализации. В результате проект был завершён, на мой взгляд, успешно, а Сергей (я надеюсь) остался доволен результатом сотрудничества. Я же буду ждать с нетерпением новых интересных проектов Сергея.
$70
10 баллов
14 лет назад
Redis
В очередной раз работали с Вадимом и в очередной раз от сотрудничества остались только положительные впечатления. Внимание к деталям, желание сделать все высококачественно, одним словом приятно работать с таким человеком. Советую!
Ответный отзыв
Этот проект Сергея оказался ещё интереснее, чем предыдущий. Впечатления от сотрудничества - исключительно положительные : незамедлительные уточнения технического задания в ходе разработки, адекватная оценка результатов работы, своевременная оплата. В общем - грамотный, ответственный и надёжный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
$30
10 баллов
14 лет назад
ASP.NETRedis
Сотрудничество с Вадимом очень порадовало. Высококачественный код, практически полное покрытие кода тестами, выполнение точно в указанные сроки (даже ранее). Отлично справился с проектом, планирую в дальнейшем к нему обращаться и другим заказчикам рекомендую как ответственного и высокопрофессионального разработчика.
Ответный отзыв
Перед тем, как согласиться на реализацию данного проекта, я просмотрел отзывы о Сергее как о заказчике и удивился количеству положительных отзывов. В ходе переписки по поводу деталей проекта я убедился, что все положительные отзывы соответствуют действительности. Задача была поставлена абсолютно корректно, все необходимые детали уточнены в первом же письме, проверка результатов и оплата произведены точно в оговоренный срок.