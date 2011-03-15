Вот и еще один проект в сотрудничестве с Вадимом успешно завершен. В очередной раз впечатления от сотрудничества остались только положительные. По ходу проекта Вадим предложил несколько очень интересных вариантов реализации, которые успешно были реализованы. Качество кода, документирования кода, покрытие кода тестами на самом высоком уровне. Коллеги, если вам необходимо качественное, надежное, да и просто красивое решение ваших задач, обращайтесь к Вадиму. А мы, я надеюсь, продолжим наше сотрудничество и далее. Советую!