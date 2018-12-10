Алена Ильина VAdesignSPbVAdesignSPb
31 годРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Архитектор - дизайнер
Меня зовут Алёна.
Я родилась в 1992 году и выросла в городе Миасс в Челябинской области.
Училась в университете, работала и жила шесть лет в Челябинске.
В настоящий момент постоянно проживаю в городе Санкт - Петербург.
Работаю в сфере дизайна и архитектуры с 2013 года по настоящее время.
Я стараюсь постоянно улучшать качество своих работ, внимательно отношусь к каждому заказу.
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$7/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга