Архитектор - дизайнер

Меня зовут Алёна.

Я родилась в 1992 году и выросла в городе Миасс в Челябинской области.

Училась в университете, работала и жила шесть лет в Челябинске.

В настоящий момент постоянно проживаю в городе Санкт - Петербург.

Работаю в сфере дизайна и архитектуры с 2013 года по настоящее время.

Я стараюсь постоянно улучшать качество своих работ, внимательно отношусь к каждому заказу.