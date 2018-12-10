VAdesignSPb

Алена Ильина VAdesignSPb

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Архитектор - дизайнер

Меня зовут Алёна.

Я родилась в 1992 году и выросла в городе Миасс в Челябинской области.

Училась в университете, работала и жила шесть лет в Челябинске.

В настоящий момент постоянно проживаю  в городе Санкт - Петербург.

Работаю в сфере дизайна и архитектуры с 2013 года по настоящее время.

Я стараюсь постоянно улучшать качество своих работ, внимательно отношусь к каждому заказу.

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$7/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга