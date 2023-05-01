Приветствую всех тех, кто посетил мой профиль. Не буду занимать у вас много времени, и вкратце расскажу кто я такой.

Меня зовут Владислав, и я являюсь специалистом в области привлечения клиентов в интернете.

На текущий момент я могу предоставить следующие услуги:

Маркетинговые услуги для выявления целевой аудитории клиента и создания майнд-карты, благодаря которой весь продукт создаётся исключительно под целевую аудиторию.

Разработка дизайна сайтов исходя из информации вашей целевой аудитории.

Разработка адаптивных сайтов и веб-приложений с быстрой скоростью загрузки.

Подключение и оптимизация контекстной рекламы.