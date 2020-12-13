Многопрофильный фрилансер

Если вы читаете мою анкету напишу пару слов о себе ... Меня зовут Виктория , мне 25 и я проживаю в г.Москва иногда в г.Рязань . Я обучилась самым различным навыкам . У меня есть образование дизайнера . Я могу подготовить дизайн - проект квартиры . С лёгкостью пользуюсь разными языками , могу переводить различные аудио и тексты . С фантазией тоже все впорядке , поэтому могу заниматься созданием уникальных статей или переносом вашего текста куда либо . Умею работать с фотографией . Могу выполнить прочие работы связанные с дизайном чего либо . Перевод файлов в иную конвекцию . Очень хорошо рисую , поэтому с радостью сделаю для вас рисунок или эскиз . Могу выполнять и иные работы в зависимости от их сложности выполнения . Пишите буду рада вам помочь )