Качественная транскрибация аудио/видео файлов. Лексика любой сложности. Удобное для чтения оформление. Сделаю с учетом всех Ваших пожеланий!
Грамотность. Скорость выполнения. Качество
Приветствую.
Занимаюсь транскрибацией более года.
Выполняю:
1. Транскрибацию судебных заседаний
2. Транскрибацию интервью, синхронов
3. Транскрибацию надиктовки
Цена минуты зависит от сложности работы. в среднем 10-15 рублей.
Принимаю заказы в любое время суток, готова работать даже ночью, если Ваш заказ срочный
Буду рада сотрудничеству
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Транскрибация
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$10/час
от $4от 1 дня
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