Качественная транскрибация аудио/видео файлов. Лексика любой сложности. Удобное для чтения оформление. Сделаю с учетом всех Ваших пожеланий!

﻿Грамотность. Скорость выполнения. Качество

Приветствую.

Занимаюсь транскрибацией более года.

Выполняю:

1. Транскрибацию судебных заседаний

2. Транскрибацию интервью, синхронов

3. Транскрибацию надиктовки

Цена минуты зависит от сложности работы. в среднем 10-15 рублей.

Принимаю заказы в любое время суток, готова работать даже ночью, если Ваш заказ срочный

Буду рада сотрудничеству