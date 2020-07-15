Веб -дизайнер

Я веб-дизайнер.Проектирую новые продукты и переделываю старые,чтобы они стали удобными и красивыми.

Моя работа:

- анализ конкурентов и целевой аудитории

- создание прототипа

- отрисовка макета

- внесения правок

Нравиться работать с чесными и ответственными людьми.

Чем же я полезна?

Помогаю привлечь новых клиентов из Интернета.

Открыта к новым знакомствам,нравиться работать с чесными и ответственными людьми.

Но всегда прошу дать отклик на счет качества работы со мной,чтобы улучшать свои навыки и себя.