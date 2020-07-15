Виктория Стафиенко VI_stafiVI_stafi
23 годаУкраина/Хмельницкий
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб -дизайнер
Я веб-дизайнер.Проектирую новые продукты и переделываю старые,чтобы они стали удобными и красивыми.
Моя работа:
- анализ конкурентов и целевой аудитории
- создание прототипа
- отрисовка макета
- внесения правок
Нравиться работать с чесными и ответственными людьми.
Чем же я полезна?
Помогаю привлечь новых клиентов из Интернета.
Открыта к новым знакомствам,нравиться работать с чесными и ответственными людьми.
Но всегда прошу дать отклик на счет качества работы со мной,чтобы улучшать свои навыки и себя.
Портфолио
- Лендинг для отбеливание зубов104 просмотра
- Лендинг для доставки еды с ресторана163 просмотра
- Дизайн для туристической агенции116 просмотров
- Лендинг для фотографа236 просмотров