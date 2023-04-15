Віталій Юрах VItaliy_YurakhVItaliy_Yurakh
"Ніколи не зупиняйся на досягнутому, завжди прагни до досконалості та надавай своїм клієнтам лише найкращу якість роботи."
Як зі мною звязатись:
gmail: [email protected]
telegram: @VitaliyNM
Працюючи спільно зі мною, ви отримуєте такі переваги:
Економія грошей. Я якісно розробляю адаптивну верстку на основі макетів для ПК, що дає змогу істотно скоротити витрати і не вимагає замовлення додаткових макетів дизайну.
Економія часу на написання технічного завдання. Я маю великий досвід у верстці, що дає мені змогу точно прогнозувати логіку роботи того чи іншого елемента. Це скорочує кількість питань і збільшує результативність роботи.
Мінімізація стресу. Прохання про допрацювання, побажання та інші неструктурні зміни вже включені у вартість робіт! Якщо ви забули про деякі деталі в дизайні, я без зайвих суперечок і додаткових витрат внесу їх у верстку на ваше прохання.
Гарантія на верстку. Я гарантую виправлення своїх помилок, які можуть бути пропущені під час приймання роботи та помічені пізніше, протягом тижня після передання архіву з готовою версткою - безкоштовно та негайно.
Обов'язки та гарантії:
Приймаю проекти в роботу негайно.
Завжди доводжу проект до кінця, не залишаю незавершені роботи.
Дотримуюсь зазначених термінів.
Не потребую передоплати.
Завжди на зв'язку для узгодження деталей.
Послуги:
Розробка кросбраузерної, валідної та адаптивної верстки з чистим та зрозумілим кодом.
Верстка з макетів у форматах PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.
Розробка адаптивності та відзивчивості сайтів.
Професійне обслуговування, наповнення та підтримка сайтів та інтернет-магазинів.
Як зі мною звязатись:
gmail: [email protected]
telegram: @VitaliyNM
Технології:
HTML (HTML5),
CSS (CSS3),
JavaScript (jQuery),
SCSS,
Flexbox, Grid, БЭМ,
Gulp, Webpack,
Vue JS, Vue Router, Vuex.
Детальніше про мене дивись на 👉 моєму сайті-портфоліо
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