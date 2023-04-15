Ви шукаєте професійну верстку сайтів, яка буде якісною та виконаною вчасно? Тоді ви знайшли те, що шукали!

"Ніколи не зупиняйся на досягнутому, завжди прагни до досконалості та надавай своїм клієнтам лише найкращу якість роботи."

Як зі мною звязатись:

Працюючи спільно зі мною, ви отримуєте такі переваги:

Економія грошей . Я якісно розробляю адаптивну верстку на основі макетів для ПК, що дає змогу істотно скоротити витрати і не вимагає замовлення додаткових макетів дизайну.

Економія часу на написання технічного завдання . Я маю великий досвід у верстці, що дає мені змогу точно прогнозувати логіку роботи того чи іншого елемента. Це скорочує кількість питань і збільшує результативність роботи.

Мінімізація стресу . Прохання про допрацювання, побажання та інші неструктурні зміни вже включені у вартість робіт! Якщо ви забули про деякі деталі в дизайні, я без зайвих суперечок і додаткових витрат внесу їх у верстку на ваше прохання.

Гарантія на верстку. Я гарантую виправлення своїх помилок, які можуть бути пропущені під час приймання роботи та помічені пізніше, протягом тижня після передання архіву з готовою версткою - безкоштовно та негайно.

Обов'язки та гарантії:

Приймаю проекти в роботу негайно.

Завжди доводжу проект до кінця, не залишаю незавершені роботи.

Дотримуюсь зазначених термінів.

Не потребую передоплати.

Завжди на зв'язку для узгодження деталей.

Послуги:

Розробка кросбраузерної, валідної та адаптивної верстки з чистим та зрозумілим кодом.

Верстка з макетів у форматах PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.

Розробка адаптивності та відзивчивості сайтів.

Професійне обслуговування, наповнення та підтримка сайтів та інтернет-магазинів.

Як зі мною звязатись:

Технології:

HTML (HTML5),

CSS (CSS3),

JavaScript (jQuery),

SCSS,

Flexbox, Grid, БЭМ,

Gulp, Webpack,

Vue JS, Vue Router, Vuex.

Детальніше про мене дивись на 👉 моєму сайті-портфоліо