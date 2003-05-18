Только качественно и в срок - вёрстка сайтов. SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Valiko_Mkhitaryan
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3),, SCSS, Flexbox, БЭМ.
Портфолио
- Адаптивная верстка landingPage Mavic70 просмотров
- Адаптивная верстка 4x страниц сайта "Borodinski"79 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage Akad73 просмотра
- Адаптивная верстка landingPage The Witcher72 просмотра
- Адаптивная верстка Сайт-Портфолио48 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage Letusemake60 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage Icndy44 просмотра
- Адаптивная верстка landingPage HouseVOP66 просмотров
- Адаптивная верстка 7x страниц сайта "Lian"44 просмотра
- Адаптивная верстка landingPage Akita58 просмотров