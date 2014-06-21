Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
- MS Office - высокий уровень владения
- Опытный пользователь ОС Windows
- Пользователь ОС Ubuntu
Верстка веб-страниц (HTML4, HTML5, CSS3) – эксперт, использую в настоящее время, 2 год опыта.
Javascript, jQuery –высокий, использую в настоящее время, 2 года опыта.
Drupal темизация - средний, 1 год опыта.
Работа с CMS ModX – средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Adobe Photoshop – эксперт, использую в настоящее время, 3 года опыта.
Работа с Bootstrap – эксперт, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Работа с Git – средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Adobe Illustrator – средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Axure – средний, 1 год назад, 0 лет опыта.
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