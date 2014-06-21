Front-end разработчик

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

- MS Office - высокий уровень владения

- Опытный пользователь ОС Windows

- Пользователь ОС Ubuntu

Верстка веб-страниц (HTML4, HTML5, CSS3) – эксперт, использую в настоящее время, 2 год опыта.

Javascript, jQuery –высокий, использую в настоящее время, 2 года опыта.

Drupal темизация - средний, 1 год опыта.

Работа с CMS ModX – средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Adobe Photoshop – эксперт, использую в настоящее время, 3 года опыта.

Работа с Bootstrap – эксперт, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Работа с Git – средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Adobe Illustrator – средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Axure – средний, 1 год назад, 0 лет опыта.