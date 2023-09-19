VZhukivskyi

Владимир Жуковский VZhukivskyi

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend developer| HTML, CSS, React, JavaScript | Wordpress

Жуківський Володимир (FRONTEND DEVELOPER)

Я відповідальна, самомотивована та дисциплінована особа. Мій досвід зробив мене стійким до стресів, здатним працювати в команді та знаходити компроміси. Я не боюся нового, оскільки кожен новий крок дає нам можливість розвиватися!

  • Маю досвід роботи з HTML та CSS 3, WordPress та SEO.

  • Я хочу, щоб кожен був задоволений процесом нашої роботи.

  • Я відкритий для спілкування та довгострокової співпраці.

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