Frontend developer| HTML, CSS, React, JavaScript | Wordpress
Жуківський Володимир (FRONTEND DEVELOPER)
Я відповідальна, самомотивована та дисциплінована особа. Мій досвід зробив мене стійким до стресів, здатним працювати в команді та знаходити компроміси. Я не боюся нового, оскільки кожен новий крок дає нам можливість розвиватися!
Маю досвід роботи з HTML та CSS 3, WordPress та SEO.
Я хочу, щоб кожен був задоволений процесом нашої роботи.
Я відкритий для спілкування та довгострокової співпраці.
Портфолио
- Simple phone storeнет просмотров
- Single page application|Forkio6 просмотров