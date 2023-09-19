Frontend developer| HTML, CSS, React, JavaScript | Wordpress

Жуківський Володимир (FRONTEND DEVELOPER)

Я відповідальна, самомотивована та дисциплінована особа. Мій досвід зробив мене стійким до стресів, здатним працювати в команді та знаходити компроміси. Я не боюся нового, оскільки кожен новий крок дає нам можливість розвиватися!