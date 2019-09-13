V_Kovshov

Вадим V_Kovshov

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Меньше слов, больше дела!

Добро пожаловать, уважаемый заказчик!

Не буду лукавить и скажу сразу - я начинающий Front-End разработчик.

Возможно я буду немного дольше выполнять поставленные задачи (а возможно и наоборот), чем большинство исполнителей, но я гарантирую качественное и чёткое выполнение заказа согласно ТЗ.

 

В своей работе активно использую такие технологии:

  • Мозг
  • HTML5
  • CSS3
  • SASS
  • Flexbox
  • Bootstrap 4
  • Basic JS
  • SVG
  • BEM
  • Gulp
Гарантия на работу:

В течении недели после сдачи проекта заказчику, я бесплатно исправлю ошибки и недочёты, которые могли быть пропущенными при приёме работы.

Способ связи со мной:

  • Telegram - @sseve
  • Email  - [email protected]
  • Если вы находитесь в Харькове, то возможна личная встреча.
Написать и рассказать можно много чего, но лучше подтвердить свои навыки делом.
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Отзывы заказчиков

elmigo
Сергей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Резка синерги
Figma
Очень качественно и быстро
Адекватный заказчик с точно поставленной задачей, оплата без задержек.
Ответный отзыв
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1 отзыв
$5/час
от $20от 1 дня
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