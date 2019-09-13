Меньше слов, больше дела!

Добро пожаловать, уважаемый заказчик!

Не буду лукавить и скажу сразу - я начинающий Front-End разработчик.

Возможно я буду немного дольше выполнять поставленные задачи (а возможно и наоборот), чем большинство исполнителей, но я гарантирую качественное и чёткое выполнение заказа согласно ТЗ.

В своей работе активно использую такие технологии:

Мозг

HTML5

CSS3

SASS

Flexbox

Bootstrap 4

Basic JS

SVG

BEM

Gulp

В течении недели после сдачи проекта заказчику, я бесплатно исправлю ошибки и недочёты, которые могли быть пропущенными при приёме работы.

Способ связи со мной: