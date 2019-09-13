Меньше слов, больше дела!
Добро пожаловать, уважаемый заказчик!
Не буду лукавить и скажу сразу - я начинающий Front-End разработчик.
Возможно я буду немного дольше выполнять поставленные задачи (а возможно и наоборот), чем большинство исполнителей, но я гарантирую качественное и чёткое выполнение заказа согласно ТЗ.
В своей работе активно использую такие технологии:
- Мозг
- HTML5
- CSS3
- SASS
- Flexbox
- Bootstrap 4
- Basic JS
- SVG
- BEM
- Gulp
В течении недели после сдачи проекта заказчику, я бесплатно исправлю ошибки и недочёты, которые могли быть пропущенными при приёме работы.
Способ связи со мной:
- Telegram - @sseve
- Email - [email protected]
- Если вы находитесь в Харькове, то возможна личная встреча.
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- Адаптивная вёрстка101 просмотр
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Figma
Очень качественно и быстро
Ответный отзыв
Адекватный заказчик с точно поставленной задачей, оплата без задержек.
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $20от 1 дня
#1120