Сценограф, відео-художник, дизайнер, ілюстратор, художник графік.
мое портфолио
https://www.behance.net/_ASIA_
Досвід роботи з комп’ютером: AdobePhotoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw, базові знання Adobe After Effect, SonyVegas Pro, blender, навик користування планшетом.
Освіта: Ступінь магістра за спеціальністю «Образотворче мистецтво» на кафедрі дизайну та
книжкової графіки в Українській академії друкарства у Львові.
Досвід роботи:
- Дизайн друкованої продукції для різних театрів по всій Україні
- Створення ілюстрацій від руки(туш, перо)
- Розробка логотипів
- Створення векторних зображень
- Створення відео-презентацій, анімації та відео роликів
- Робота художником –постановником вистав
Портфолио
- Анимация85 просмотров
- Афиша65 просмотров
- Асоциативная карта76 просмотров