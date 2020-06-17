Сценограф, відео-художник, дизайнер, ілюстратор, художник графік.

мое портфолио

https://www.behance.net/_ASIA_

Досвід роботи з комп’ютером: AdobePhotoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw, базові знання Adobe After Effect, SonyVegas Pro, blender, навик користування планшетом.

Освіта: Ступінь магістра за спеціальністю «Образотворче мистецтво» на кафедрі дизайну та

книжкової графіки в Українській академії друкарства у Львові.

Досвід роботи: