V_Voskresna

Ася Кравчук V_Voskresna

 
33 годаУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Сценограф, відео-художник, дизайнер, ілюстратор, художник графік.

мое портфолио

https://www.behance.net/_ASIA_

Досвід роботи з комп’ютером: AdobePhotoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw, базові знання Adobe After Effect, SonyVegas Pro,  blender, навик користування планшетом.

Освіта: Ступінь магістра за спеціальністю «Образотворче мистецтво» на кафедрі дизайну та

книжкової графіки в Українській академії друкарства у Львові.

Досвід роботи: 

  • Дизайн друкованої продукції для різних театрів по всій Україні
  • Створення ілюстрацій від руки(туш, перо)
  • Розробка логотипів
  • Створення векторних зображень
  • Створення відео-презентацій, анімації та відео роликів
  • Робота художником –постановником  вистав
InDesignIllustrator
Портфолио