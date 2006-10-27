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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
17 лет назад
работа сделанна на ОТЛИЧНО! - Результатами очень доволен. Это можно просто назвать двумя словами - "профессиональная работа". Цена может и не низкая, но, по результатам работы, понятно, что деньги точно не зря потрачены.
Ответный отзыв
Норм