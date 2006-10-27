Vadek

Вадим Vadek

 
40 летРоссия/Краснодар
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Профессиональная разработка:

- web-дизайн, дизайн

- flash

- 3D

- рисунки

- программирование

--------------------------------------------->

для связи

e-mail - [email protected]

icq - 340-148-622

skype - f.ideas

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
angelr
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
17 лет назад
Скин (дизайн) для Joomla (она же бывшая мамбо)
работа сделанна на ОТЛИЧНО! - Результатами очень доволен. Это можно просто назвать двумя словами - "профессиональная работа". Цена может и не низкая, но, по результатам работы, понятно, что деньги точно не зря потрачены.
Норм
Ответный отзыв