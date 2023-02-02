Вы нуждаетесь в наилучшем качестве и скорых, оптимальных сроках на выполнение ваших потребностей?
Искать долго и сомненно больше не нужно, вы нашли, кого искали.
Меня зовут Вадим, я ваш помощник с любым уровнем сложности дела, поэтому вы смело можете на меня положиться, сделаю всё, чтобы вы были довольны результатом.
Отлично специализируюсь на разновидных тематиках текста, а именно: редактирование, содержание, пунктуация, и их создания в понятном смысле.
Совершенствую такие языки, как:
•Украинский
•Английский
•Русский
Также могу перевести любой текст из каждого, вышеперечисленного пункта. Умею работать с отзывами, и доступностью в их значимости.
Ценю творчество, оптимизм, беру вверх над перфекционизмом, никогда не падаю на пол пути, целенаправлен к дисциплине и порядку, ответственный за каждую деталь.
Спасибо, что Вы надеетесь на меня, я не подведу.
Буду рад, вступив с Вами в сотрудничество.