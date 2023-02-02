Уникально справляюсь с любой тяжестью.

Вы нуждаетесь в наилучшем качестве и скорых, оптимальных сроках на выполнение ваших потребностей?

Искать долго и сомненно больше не нужно, вы нашли, кого искали.



Меня зовут Вадим, я ваш помощник с любым уровнем сложности дела, поэтому вы смело можете на меня положиться, сделаю всё, чтобы вы были довольны результатом.

Отлично специализируюсь на разновидных тематиках текста, а именно: редактирование, содержание, пунктуация, и их создания в понятном смысле.

Совершенствую такие языки, как:

•Украинский

•Английский

•Русский

Также могу перевести любой текст из каждого, вышеперечисленного пункта. Умею работать с отзывами, и доступностью в их значимости.



Ценю творчество, оптимизм, беру вверх над перфекционизмом, никогда не падаю на пол пути, целенаправлен к дисциплине и порядку, ответственный за каждую деталь.



Спасибо, что Вы надеетесь на меня, я не подведу.

Буду рад, вступив с Вами в сотрудничество.