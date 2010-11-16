Выполню валидную, кроссбраузерную HTML-верстку, цена от 20$, icq:435283830

Выполню: валидную, кроссбраузерную, аккуратную HTML-верстку на DIV-ах. Подключу и настрою Javascript-плагины (jQuery, Prototype, и т.д.).

Цены: от 20$ за страницу, взависимости от сложности, внутренние типовые - от 5$.

Сроки: от 6 часов до 1 дня на главную страницу, взависимости от сложности.

ICQ: 435283830.

Отзывы о моих работах:

https://www.fl.ru/users/Vadim3356/opinions/?sort=&author=0#op_head

https://searchengines.guru/ru/forum/558814

Я выложил на сервер образец моей html-вёрстки:

https://kernelsite.000webhostapp.com/

Оцените качество этой вёрстки, вот её архив:

https://yadi.sk/d/TATl2glSq8ICmQ