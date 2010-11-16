Vadim3356

Вадим Конарев Vadim3356

 
36 летРоссия/Тольятти
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Выполню валидную, кроссбраузерную HTML-верстку, цена от 20$, icq:435283830

Выполню: валидную, кроссбраузерную, аккуратную HTML-верстку на DIV-ах. Подключу и настрою Javascript-плагины (jQuery, Prototype, и т.д.).

Цены: от 20$ за страницу, взависимости от сложности, внутренние типовые - от 5$.

Сроки: от 6 часов до 1 дня на главную страницу, взависимости от сложности.

ICQ: 435283830.

Отзывы о моих работах:

https://www.fl.ru/users/Vadim3356/opinions/?sort=&author=0#op_head

https://searchengines.guru/ru/forum/558814

Я выложил на сервер образец моей html-вёрстки:

https://kernelsite.000webhostapp.com/

Оцените качество этой вёрстки, вот её архив:

https://yadi.sk/d/TATl2glSq8ICmQ

JavascriptHTMLjQuery
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Ronny_R
Роман 
31 годМолдова
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
$20
10 баллов
13 лет назад
Сверстать дизайн
Верстка сделана отлично, приятно работать с данным фрилансером !
Роман не оплатил мою работу. Кидала. Не рекомендую с ним связываться. Мою работу (html-вёрстку) он принял и установил её на CMS на сервер.
Ответный отзыв
smirnovm
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Верстка блочная (DIV/CSS) по готовому дизайну
Отличная работа. Профессионально выполнил блочную верстку сайта http://www.petromramor.ru Точно реализовал все требования проекта
Михаил - хороший, вежливый заказчик. Предельно понятно сформулировал задачу. Рекомендую с ним сотрудничать!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга