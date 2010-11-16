Выполню валидную, кроссбраузерную HTML-верстку, цена от 20$, icq:435283830
Выполню: валидную, кроссбраузерную, аккуратную HTML-верстку на DIV-ах. Подключу и настрою Javascript-плагины (jQuery, Prototype, и т.д.).
Цены: от 20$ за страницу, взависимости от сложности, внутренние типовые - от 5$.
Сроки: от 6 часов до 1 дня на главную страницу, взависимости от сложности.
ICQ: 435283830.
Отзывы о моих работах:
https://www.fl.ru/users/Vadim3356/opinions/?sort=&author=0#op_head
https://searchengines.guru/ru/forum/558814
Я выложил на сервер образец моей html-вёрстки:
https://kernelsite.000webhostapp.com/
Оцените качество этой вёрстки, вот её архив:
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Верстка сделана отлично, приятно работать с данным фрилансером !
Ответный отзыв
Роман не оплатил мою работу. Кидала. Не рекомендую с ним связываться. Мою работу (html-вёрстку) он принял и установил её на CMS на сервер.
$30
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа. Профессионально выполнил блочную верстку сайта http://www.petromramor.ru Точно реализовал все требования проекта
Ответный отзыв
Михаил - хороший, вежливый заказчик. Предельно понятно сформулировал задачу. Рекомендую с ним сотрудничать!
HTML-верстка
2 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга