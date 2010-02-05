Vadim45ART

Вадим Vadim45ART

 
56 летРоссия/Курган
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Векторная графика, наружная реклама, работа со шрифтами, 3D графика.

Портфолио:

http://foto.mail.ru/mail/vadim45art/?page=2

http://studio-dr.ucoz.ru/photo/foto_studii_quot_reklamy_dizajna_quot/4

Декоратор-оформитель, столяр, дизайнер наружной рекламы.

Эскизная разработка рекламы наружной и интерьерной рекламы.

Графика.

Практика с 2000 г.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Отрисовать планировки квартир - 4
Работой остался доволен, спасибо за сотрудничество!
Заказ был чётко сформулирован. В процессе работы был установлен рабочий контакт и понимание. После окончания работы была перечислена договорная стоимость работы.
Ответный отзыв