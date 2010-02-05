Векторная графика, наружная реклама, работа со шрифтами, 3D графика.
Портфолио:
http://foto.mail.ru/mail/vadim45art/?page=2
http://studio-dr.ucoz.ru/photo/foto_studii_quot_reklamy_dizajna_quot/4
Декоратор-оформитель, столяр, дизайнер наружной рекламы.
Эскизная разработка рекламы наружной и интерьерной рекламы.
Графика.
Практика с 2000 г.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Работой остался доволен, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Заказ был чётко сформулирован. В процессе работы был установлен рабочий контакт и понимание. После окончания работы была перечислена договорная стоимость работы.