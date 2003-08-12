Фотомонтажер

Здравствуйте.

Работаю в сфере обработки фото более 3-х лет. Владею навыками в таких программах как: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.

Готов выполнить ваш заказ в указанные сроки, цена обработки за одно фото, зависит ото сложности обработки данного фото.

Стараюсь учесть все детали перед тем, как брать проект в работу.

С удовольствием выслушаю Ваши пожелания и посоветую как будет лучше, чтоб мы могли вместе сделать качественный продукт.

По всем вопросам с радостью отвечу на почту или в личные сообщения!