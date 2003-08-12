Фотомонтажер
Здравствуйте.
Работаю в сфере обработки фото более 3-х лет. Владею навыками в таких программах как: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.
Готов выполнить ваш заказ в указанные сроки, цена обработки за одно фото, зависит ото сложности обработки данного фото.
Стараюсь учесть все детали перед тем, как брать проект в работу.
С удовольствием выслушаю Ваши пожелания и посоветую как будет лучше, чтоб мы могли вместе сделать качественный продукт.
По всем вопросам с радостью отвечу на почту или в личные сообщения!