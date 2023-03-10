Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. , GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, .

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

· Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не

требует заказа дополнительных макетов дизайна.

· Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 2-ти летнего

опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум

вопросов, максимум результата.

· Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы

пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе

без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу

исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и

замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

E-mail: [email protected]

Vk: https://vk.com/4uji_3one

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из Figma

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox,

Связь:

E-mail:[email protected]

Vk: https://vk.com/4uji_3one

Портфолио:

- https://www.weblancer.net/users/Vadim555/portfolio/

Связь:

· E-mail:[email protected]

Vk: https://vk.com/4uji_3one

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком