Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
· Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не
требует заказа дополнительных макетов дизайна.
· Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 2-ти летнего
опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум
вопросов, максимум результата.
· Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы
пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе
без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу
исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и
замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из Figma
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox,
Связь:
E-mail:[email protected]
Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/Vadim555/portfolio/
Связь:
· E-mail:[email protected]
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
Портфолио
- Мебель,Адаптивная верстка интернет-магазина25 просмотров