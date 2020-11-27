Видеомонтажер, перевод и озвучивание роликов, работа со звуком.

Очень нравиться делать интересные и креативные вещи с видео.

Умею все или почти все.

Теорию монтажа изучал у Дмитрия Ларионова

Работаю в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition.

Мои работы:

Работа с блогерами:

Сергей Кодолов ﻿ (Дизайн и Ремонт во Владивостоке 102 000 подписчиков)

Влог Эренберга﻿ (Влоги о жизни в Германии 9 000 подписчиков)

Ведение бизнес канала:

Перевод и озвучивание:

Создание промо роликов моделей:

Создание рекламы в инстаграме: