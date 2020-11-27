Видеомонтажер, перевод и озвучивание роликов, работа со звуком.
Очень нравиться делать интересные и креативные вещи с видео.
Умею все или почти все.
Теорию монтажа изучал у Дмитрия Ларионова
Работаю в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition.
Мои работы:
Работа с блогерами:
- Сергей Кодолов (Дизайн и Ремонт во Владивостоке 102 000 подписчиков)
- Влог Эренберга (Влоги о жизни в Германии 9 000 подписчиков)
- Наташа
- Наташа позирование
- Даша проходка ч/б
- Даша проходка
- Даша позирование
- Даша позирование ч/б
- Алина ч/б
- Алина
Портфолио
- Создание рекламы в инстаграме:125 просмотров
- Создание промо роликов моделей:152 просмотра
- Перевод и озвучивание:133 просмотра
- Ведение бизнес канала:113 просмотров
- Работа с блогерами:88 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#28
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#68
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#175