VadimGlazun

Вадим VadimGlazun

 
33 годаУкраина/Запорожье
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеомонтажер, перевод и озвучивание роликов, работа со звуком.

Очень нравиться делать интересные и креативные вещи с видео. 

Умею все или почти все.

Теорию монтажа изучал у Дмитрия Ларионова

Работаю в  Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition.

Мои работы: 

Работа с блогерами: 

Ведение бизнес канала:

Перевод и озвучивание: 

Создание промо роликов моделей: 

Создание рекламы в инстаграме:

After Effects
Портфолио
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#28
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#68
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#175