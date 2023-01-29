VadimMakarov

Веб Дизайнер

Я Вадим, 18-летний студент и веб-дизайнер с 2-летним опытом работы. Я одержим творчеством и пытаюсь сделать свои проекты уникальными. Мне нравится, чтобы мое портфолио было универсальным и соответствовало новым тенденциям. Я могу работать в самых разных стилях и раздвигать границы того, что я могу делать. И я всегда готов принять вызовы моих клиентов.

Я работаю в Adobe Photoshop и Illustrator, собираю прототипы веб-сайтов и приложений в Figma, Adobe XD и Scetch, работаю с версткой в InDesign, создаю анимированную компьютерную графику в After Effects, создаю Key Visuals, дизайн упаковки, Landing Pages, фирменного стиля, у меня есть опыт разработки шрифтов и работы с ними в качестве часть клиентских задач, я работаю в Cinema 4D и Blender с готовыми моделями, физикой мягких и твердых тел, я использую кинетическую типографию в своей работе.