Front end разработчик
Привет! меня зовут Вадим Воронин.
Обучаюсь в институте на направлении 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
Я занимаюсь качественной, адаптивной версткой различных сайтов.
(лэндингов, сайтов визиток, интернет магазинов и т. д.)
Так же имею обширный опыт создания сайтов нв тильде.
Даю гарантию выполнять задания качественно и всегда в срок!
Мой gitHub профиль: https://github.com/VadimVoronin3831
С нетерпением готов начать с вами работать!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта ProxyStoreнет просмотров
- Разработка сайта по продаже мебелинет просмотров
- Кросс браузерная, адаптивная верстка лэндинга MetaFermaнет просмотров
- Сайт по подбору автомобилейнет просмотров
HTML-верстка
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