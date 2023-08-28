VadimVoronin

Вадим VadimVoronin

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Front end разработчик

Привет! меня зовут Вадим Воронин.
Обучаюсь в институте на направлении 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"

Я занимаюсь качественной, адаптивной версткой различных сайтов.
(лэндингов, сайтов визиток, интернет магазинов и т. д.)

Так же имею обширный опыт создания сайтов нв тильде.

Даю гарантию выполнять задания качественно и всегда в срок!

Мой gitHub профиль: https://github.com/VadimVoronin3831


С нетерпением готов начать с вами работать!

HTML-верстка
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