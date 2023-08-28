Front end разработчик

Привет! меня зовут Вадим Воронин.

Обучаюсь в институте на направлении 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"



Я занимаюсь качественной, адаптивной версткой различных сайтов.

(лэндингов, сайтов визиток, интернет магазинов и т. д.)



Так же имею обширный опыт создания сайтов нв тильде.



Даю гарантию выполнять задания качественно и всегда в срок!



Мой gitHub профиль: https://github.com/VadimVoronin3831



С нетерпением готов начать с вами работать!