Vadim_Ponko

Дизайн, Стратегия, Реклама, Упаковка, Бизнес-консалтинг и прочее

Привет ☀️

Люблю и занимаюсь графическим дизайном и помогу сделать:

- логотипы

- дизайн упаковки

- брендбук

- и многое другое

*занимаюсь дизайном постоянно более 5 лет. Использую: Photoshop, Illustrator.

Еще мне нравятся задачи связанные с бизнесом:

- разработка маркетинговой стратегии

- поиск и анализ конкурентов

- поиск новых путей продаж и развития компании

- и многое другое

* со-владелец малого и средних бизнесов с 2015 года.

Чем еще могу быть полезен:

- рекламные тексты, помощь в составлении контент-плана, рекламные идеи и их воплощение.

- помощь в создании простого бизнес-сайта или одностраничного сайта на платформах Wix, Tilda, Vigbo.

- консультации по различным вопросам бизнеса и многое другое.

С уважением,

Вадим