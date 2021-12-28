Vadim_Ponko

Дизайн, Стратегия, Реклама, Упаковка, Бизнес-консалтинг и прочее
Привет ☀️
Люблю и занимаюсь графическим дизайном и помогу сделать:
- логотипы
- дизайн упаковки
- брендбук
- и многое другое
*занимаюсь дизайном постоянно более 5 лет. Использую: Photoshop, Illustrator.
Еще мне нравятся задачи связанные с бизнесом:
- разработка маркетинговой стратегии
- поиск и анализ конкурентов
- поиск новых путей продаж и развития компании
- и многое другое
* со-владелец малого и средних бизнесов с 2015 года.
Чем еще могу быть полезен:
- рекламные тексты, помощь в составлении контент-плана, рекламные идеи и их воплощение.
- помощь в создании простого бизнес-сайта или одностраничного сайта на платформах Wix, Tilda, Vigbo.
- консультации по различным вопросам бизнеса и многое другое.
С уважением,
Вадим