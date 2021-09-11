Vadserg163

Вадим Vadserg163

 
36 летРоссия/Тольятти
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
3D Artist

Меня зовут Вадим, мне 33 года, я живу в г. Тольятти (Самарская обл. РФ)

Пользуюсь прогами: 3ds max, 3d coat, unreal engine 4. Умею моделировать High-poly, Low-poly, Harsurface модели, запекать текстуры, текстурить, UV – развертка (3d coat, 3ds max), собирать сцены в Unreal, Ретопология – 3d coat. Архитектурная визуализация - Lumion 11pro. Инфографика - Adobe AE.

https://user-d9462a98c409c692.artstation.com/ Мое портфолио

3ds MaxUnreal Engine
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
protopoly6
Полина 
43 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$25
9 баллов
2 года назад
Трубы
хорошая работа
Очень приятный заказчик) Был рад сотрудничеству!
Ответный отзыв