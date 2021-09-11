3D Artist
Меня зовут Вадим, мне 33 года, я живу в г. Тольятти (Самарская обл. РФ)
Пользуюсь прогами: 3ds max, 3d coat, unreal engine 4. Умею моделировать High-poly, Low-poly, Harsurface модели, запекать текстуры, текстурить, UV – развертка (3d coat, 3ds max), собирать сцены в Unreal, Ретопология – 3d coat. Архитектурная визуализация - Lumion 11pro. Инфографика - Adobe AE.
https://user-d9462a98c409c692.artstation.com/ Мое портфолио
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
9 баллов
2 года назад
хорошая работа
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик) Был рад сотрудничеству!