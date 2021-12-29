Vadzyan

Вадим Козляковский Vadzyan

 
30 летРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
seostrelcov
Юрий 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
2 года назад
Придумать свое толкование для слова/фразы (смешное)
Спасибо за участие в конкурсе!
Выплатил символическую награду за участие. Приятненько
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