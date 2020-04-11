Vagab2712

Вагаб Vagab2712

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Делаю все качественно, дешево и быстро.

Отвечаю на сообщения с 10:00 - 00:00 по мск

Писать сюда - telegram: @DoenitzStar,

Или сюда -  vk.com/imherebro

Основные навыки:

• HTML5, CSS3 - опыт: 1 год;

• JavaScript - опыт:  1 год

• Php - опыт:  1 год

• Ruby - опыт:  1 год

CMS на которых я работал:

• WordPress - опыт: 1 год

• Modx - опыт: 1 год

Дополнительные навыки:

• Photoshop - опыт: 3 года

• Монтаж видео - опыт:  3 года

Оплата:

• WebMoney;

• Сбербанк онлайн;

• Яндекс Деньги;

• Qiwi; 

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Отзывы заказчиков

_methereal_
Илья 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
6 баллов
5 лет назад
Скопировать анимационный блок с сайта
.
Рекомендую заказчика
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Нужно поправить мелочные баги в psd
Хороший исполнитель. Задача выполнена на высоком уровне. На связи был постоянно, отвечал на все вопросы, к решению задач подходит ответственно. Дополнительные правки внес за приемлемую плату и сделал их в короткий срок. Отлично реализовал мобильный вариант верстки несмотря на то что было много особых нестандартных требований. Работает быстро и качественно, работу доводит до конца. К сотрудничеству рекомендую!
Заказчик очень хороший! Идеальная постановка задач!
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