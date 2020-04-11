Делаю все качественно, дешево и быстро.
Отвечаю на сообщения с 10:00 - 00:00 по мск
Писать сюда - telegram: @DoenitzStar,
Или сюда - vk.com/imherebro
Основные навыки:
• HTML5, CSS3 - опыт: 1 год;
• JavaScript - опыт: 1 год
• Php - опыт: 1 год
• Ruby - опыт: 1 год
CMS на которых я работал:
• WordPress - опыт: 1 год
• Modx - опыт: 1 год
Дополнительные навыки:
• Photoshop - опыт: 3 года
• Монтаж видео - опыт: 3 года
Оплата:
• WebMoney;
• Сбербанк онлайн;
• Яндекс Деньги;
• Qiwi;
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Портфолио
- Poisk-podbor.Ru - правки109 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
6 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика
$2
10 баллов
5 лет назад
Хороший исполнитель. Задача выполнена на высоком уровне. На связи был постоянно, отвечал на все вопросы, к решению задач подходит ответственно. Дополнительные правки внес за приемлемую плату и сделал их в короткий срок. Отлично реализовал мобильный вариант верстки несмотря на то что было много особых нестандартных требований. Работает быстро и качественно, работу доводит до конца. К сотрудничеству рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик очень хороший! Идеальная постановка задач!