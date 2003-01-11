Роботник

Здравствуйте. Хочу найти роботу, мне 20 лет живу в Украине, хочу заработать на мечту, не женат . есть девушка все все все. Люблю музыку, знаю немецкий язык

Я очень добрый человек. Этот мой атрибут помог мне найти несколько друзей. Из-за этого меня любят члены моей семьи и родственники. Тем не менее,из-за этой черты моего характера я много раз попадал в беду. Со временем я узнал, что хорошо иметь доброе сердце и помогать другим, но в меру.