Valdrix

Владимир Тюхтев Valdrix

 
32 годаРоссия/Нижний Новгород
4 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад

Виды услуг:

  • Веб - дизайн и создание лендингов на CMS Tilda и Wix;
  • Контент - менеджмент сайтов на CMS Tilda, Bitrix и WordPress;
  • Верстка HTML писем в конструкторе Stripo и проведение e-mail рассылок в UniSender и SendPulse;
  • Контекстная реклама в поисковой выдаче Яндекс.Директ и Google ADS;
  • SMM - таргетированая реклама, постинг, проведение розыгрышей, создание опросов в VK, FB, Instagram;
  • Графический дизайн в Photoshop и CorelDRAW;
  • Размещение объявлений на Авито и Юле.
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