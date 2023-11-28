Виды услуг: Веб - дизайн и создание лендингов на CMS Tilda и Wix;

Контент - менеджмент сайтов на CMS Tilda, Bitrix и WordPress;

Верстка HTML писем в конструкторе Stripo и проведение e-mail рассылок в UniSender и SendPulse;

Контекстная реклама в поисковой выдаче Яндекс.Директ и Google ADS;

SMM - таргетированая реклама, постинг, проведение розыгрышей, создание опросов в VK, FB, Instagram;

Графический дизайн в Photoshop и CorelDRAW;

Размещение объявлений на Авито и Юле. WordPressHTMLTildaБитриксCorelDRAWWixPhotoshopGoogle Ads

Я против войны в Украине !