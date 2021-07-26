Веб-дизайнер

Меня зовут Валентина! Я специалист в сфере веб-дизайна.

Создам для Вас сайт с уникальным дизайном на современной платформе - Тильда.

Это может быть:

👉Одностраничный сайт (лэндинг)

👉Многостраничный сайт

👉Интернет-магазин

👉Квиз (сайт для сбора заявок)

А также:

Добавлю анимацию, по желанию.

Настрою адаптацию под различные устройства - от ПК до планшетов и мобильных версий.

Настрою SEO.

Настрою рекламу.

Подарю домен на год.

Подключу платёжную систему.

Разработаю дизайн логотипа в подарок.

Разработаю дизайн визиток в подарок.

Срок работ в среднем - до 10 дней.

Стоимость услуг:

🤝Создание одностраничного сайта (лэндинг) - от 15900₽ (домен на год в подарок).

🤝Создание многостраничного сайта - от 25900₽ (домен на год в подарок).

🤝Создание интернет-магазина - от 39900₽ (домен на год в подарок).

🤝Создание квиза (сайт для опросов) - от 10900₽.

🤝Настройка рекламы - от 11900₽.

🤝Разработка дизайна логотипов и визиток - от 2500₽, (при заказе с сайтом в подарок).

После создания сайта, остаюсь с Вами на связи и обучаю пользоваться платформой. А также отвечаю на все интересующие вопросы.