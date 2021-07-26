Меня зовут Валентина! Я специалист в сфере веб-дизайна.
Создам для Вас сайт с уникальным дизайном на современной платформе - Тильда.
Это может быть:
👉Одностраничный сайт (лэндинг)
👉Многостраничный сайт
👉Интернет-магазин
👉Квиз (сайт для сбора заявок)
А также:
Добавлю анимацию, по желанию.
Настрою адаптацию под различные устройства - от ПК до планшетов и мобильных версий.
Настрою SEO.
Настрою рекламу.
Подарю домен на год.
Подключу платёжную систему.
Разработаю дизайн логотипа в подарок.
Разработаю дизайн визиток в подарок.
Срок работ в среднем - до 10 дней.
Стоимость услуг:
🤝Создание одностраничного сайта (лэндинг) - от 15900₽ (домен на год в подарок).
🤝Создание многостраничного сайта - от 25900₽ (домен на год в подарок).
🤝Создание интернет-магазина - от 39900₽ (домен на год в подарок).
🤝Создание квиза (сайт для опросов) - от 10900₽.
🤝Настройка рекламы - от 11900₽.
🤝Разработка дизайна логотипов и визиток - от 2500₽, (при заказе с сайтом в подарок).
После создания сайта, остаюсь с Вами на связи и обучаю пользоваться платформой. А также отвечаю на все интересующие вопросы.
Портфолио
- Сайт для транспортной компании54 просмотра