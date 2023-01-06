Моушен дизайн / 2D/3D анимация

Основной профиль - бродкаст дизайн для телеканалов и ютуб (оформление телеэфиров, заставки к фильмам и эфирам, обложки, инфографика)

Так же занимаюсь изготовлением промо роликов под ключ

Имею опыт в продаже и маркетинге, более 15ти лет создаю художественные работы и арты в различных стилях, изучаю актуальное искусство и дизайн, что позволяет мне понимать тенденции потребительского рынка и создавать востребованный пользователями дизайн продукт

ТГ контакт:

@ValentinFury_motion_design

Некоторые работы, которые можно показать, тут:

https://drive.google.com/drive/folders/1ArQpD1EJ1P2EDz9LDS76sE0ZN2p4mOtc?usp=sharing