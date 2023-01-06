Моушен дизайн / 2D/3D анимация
Основной профиль - бродкаст дизайн для телеканалов и ютуб (оформление телеэфиров, заставки к фильмам и эфирам, обложки, инфографика)
Так же занимаюсь изготовлением промо роликов под ключ
Имею опыт в продаже и маркетинге, более 15ти лет создаю художественные работы и арты в различных стилях, изучаю актуальное искусство и дизайн, что позволяет мне понимать тенденции потребительского рынка и создавать востребованный пользователями дизайн продукт
ТГ контакт:
@ValentinFury_motion_design
Некоторые работы, которые можно показать, тут:
https://drive.google.com/drive/folders/1ArQpD1EJ1P2EDz9LDS76sE0ZN2p4mOtc?usp=sharing
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Реклама приложения Total Clean для Facebook91 просмотр
- Промо-ролики для youtube114 просмотров
- Диджитал-арт87 просмотров
- Стилистическая обработка фотографий (фото-арт)63 просмотра