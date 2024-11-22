Дизайн, фото/видео/аудио пост-обработка
Готов к любым задачам в:
Adobe Illustrator, InDesign: визитки, флаеры, календари, буклеты, вывески и пр. полиграфическая продукция и наружка;
Adobe Photoshop, Lightroom, Capture One: ретушь, коллаж, замена фона/цвета, пр.;
DaVinci Resolve, Fusion: монтаж, цветокоррекция, обработка аудио, ротоскоп, трекинг, кеинг, композ и пр.
с помощниками Mac, Wacom Intuos и CMS (монитор откалиброван)
Работаю без предоплаты до полной реализации пожеланий заказчика. После утверждения превью файла выполненного заказа и получения оплаты - предоставляю финальный файл в оговоренном формате
Портфолио
- Фотошоп видео файла (ротоскоп, кеинг, клинап, комп35 просмотров
- Коллаж103 просмотра
- Интерьерная ретушь (HDR стек)24 просмотра
- Интерьерная ретушь RAW122 просмотра
- Интерьерная ретушь (jpeg)98 просмотров
- Плакат по ТЗ заказчика11 просмотров
- Дизайн и верстка22 просмотра
- Коммерческое предложение28 просмотров
- Изменение цвета на фото35 просмотров
- Ретушь мужского портрета105 просмотров
- Ретушь ЧБ + колорирование100 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#215
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#270
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#306
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#741