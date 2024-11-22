Дизайн, фото/видео/аудио пост-обработка

Готов к любым задачам в:

Adobe Illustrator, InDesign: визитки, флаеры, календари, буклеты, вывески и пр. полиграфическая продукция и наружка;

Adobe Photoshop, Lightroom, Capture One: ретушь, коллаж, замена фона/цвета, пр.;

DaVinci Resolve, Fusion: монтаж, цветокоррекция, обработка аудио, ротоскоп, трекинг, кеинг, композ и пр.

с помощниками Mac, Wacom Intuos и CMS (монитор откалиброван)

Работаю без предоплаты до полной реализации пожеланий заказчика. После утверждения превью файла выполненного заказа и получения оплаты - предоставляю финальный файл в оговоренном формате