ValentinbI4

Валентин ValentinbI4

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Дизайн, фото/видео/аудио пост-обработка

Готов к любым задачам в:

  • Adobe Illustrator, InDesign: визитки, флаеры, календари, буклеты, вывески и пр. полиграфическая продукция и наружка;

  • Adobe Photoshop, Lightroom, Capture One: ретушь, коллаж, замена фона/цвета, пр.;

  • DaVinci Resolve, Fusion: монтаж, цветокоррекция, обработка аудио, ротоскоп, трекинг, кеинг, композ и пр.
    с помощниками Mac, Wacom Intuos и CMS (монитор откалиброван)

Работаю без предоплаты до полной реализации пожеланий заказчика. После утверждения превью файла выполненного заказа и получения оплаты - предоставляю финальный файл в оговоренном формате

Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#215
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#270
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#306
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#741