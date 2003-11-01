Valentine-456

Валентин Valentine-456

 
20 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend Разработчик

Качественная и быстрая разработка на JavaScript.

Почему я?

  • Индивидуальный подход к каждому проекту, в соответствии с Вашым графиком работы.
  • Соблюдение сроков.
  • Опыт в самых разных технологиях и интструментах разработки (в том числе и Backend).
  • Всегда на связи.
  • Качественно сделаная работа на результат.
  • Знание английского языка (B2 -C1).

﻿Что вы получите в итоге?

Я предлагаю своевременно-сделаную и качественную разработку.  После выполнения мной работы, Вы получите вместе с полностью-функциональным сайтом, чыстый код и маштабируемую архитектуру проекта.﻿

Список технологий с которыми я работал:

Frontend:

  • HTML5
  • CSS:  CSS3, адаптивная и отзывчивая верстка на flexbox и  grid, анимации.
  • CSS Фреймворки:  Bootstrap, Materialize (для Vue - bootstrap-vue, vuetify)
  • JS:  ES7+ (fetch; Async, await, и т.д.)
  • Vue.js
  • Сборщики: Webpack, Parcel.
  • Git
  • Photoshop
Backend: 

  • Node.js: Express.js.
  • СУБД: MongoDB, MySQL (mongoose, sequelize).
  • Шаблонизаторы:  Handlebars, Pug.
  • SSR: Nuxt.js
  • Nodemailer - фреймворк для доставки email
  • Telegraf.js - фреймворк для построения телеграм-ботов.
  • Socket.io
  • AWS-SDK

Связь:

email:   [email protected],

Telegram и Whatsapp: +380957226270,

Github: https://github.com/Valentine-456,

JavascriptMySQLMongoDBCSSBootstrap
Портфолио