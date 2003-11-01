Frontend Разработчик
Качественная и быстрая разработка на JavaScript.
Почему я?
- Индивидуальный подход к каждому проекту, в соответствии с Вашым графиком работы.
- Соблюдение сроков.
- Опыт в самых разных технологиях и интструментах разработки (в том числе и Backend).
- Всегда на связи.
- Качественно сделаная работа на результат.
- Знание английского языка (B2 -C1).
Что вы получите в итоге?Я предлагаю своевременно-сделаную и качественную разработку. После выполнения мной работы, Вы получите вместе с полностью-функциональным сайтом, чыстый код и маштабируемую архитектуру проекта.
Список технологий с которыми я работал:Frontend:
- HTML5
- CSS: CSS3, адаптивная и отзывчивая верстка на flexbox и grid, анимации.
- CSS Фреймворки: Bootstrap, Materialize (для Vue - bootstrap-vue, vuetify)
- JS: ES7+ (fetch; Async, await, и т.д.)
- Vue.js
- Сборщики: Webpack, Parcel.
- Git
- Photoshop
- Node.js: Express.js.
- СУБД: MongoDB, MySQL (mongoose, sequelize).
- Шаблонизаторы: Handlebars, Pug.
- SSR: Nuxt.js
- Nodemailer - фреймворк для доставки email
- Telegraf.js - фреймворк для построения телеграм-ботов.
- Socket.io
- AWS-SDK
Связь:email: [email protected],
Telegram и Whatsapp: +380957226270,
Github: https://github.com/Valentine-456,
Портфолио
- Bella Italiano - Ресторан итальянской кухни65 просмотров
- Vue PWA - погода69 просмотров
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