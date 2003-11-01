Frontend Разработчик

Качественная и быстрая разработка на JavaScript.

Почему я?

Индивидуальный подход к каждому проекту, в соответствии с Вашым графиком работы.

Соблюдение сроков.

Опыт в самых разных технологиях и интструментах разработки (в том числе и Backend).

Всегда на связи.

Качественно сделаная работа на результат.

Знание английского языка (B2 -C1).

﻿Что вы получите в итоге?

Я предлагаю своевременно-сделаную и качественную разработку. После выполнения мной работы, Вы получите вместе с полностью-функциональным сайтом, чыстый код и маштабируемую архитектуру проекта.﻿

Список технологий с которыми я работал:

HTML5

CSS: CSS3, адаптивная и отзывчивая верстка на flexbox и grid, анимации.

CSS Фреймворки: Bootstrap, Materialize (для Vue - bootstrap-vue, vuetify)

JS: ES7+ (fetch; Async, await, и т.д.)

Vue.js

Сборщики: Webpack, Parcel.

Git

Photoshop

Node.js: Express.js.

СУБД: MongoDB, MySQL (mongoose, sequelize).

Шаблонизаторы: Handlebars, Pug.

SSR: Nuxt.js

Nodemailer - фреймворк для доставки email

Telegraf.js - фреймворк для построения телеграм-ботов.

Socket.io

AWS-SDK

Связь:

Telegram и Whatsapp: +380957226270,

Github: https://github.com/Valentine-456,