Valentinovamv

лаконизм и такт - базовые правила в работе

Доброго времени всем! Меня зовут Марина. По роду своей профессиональной деятельности - юриспруденция, приходится обрабатывать большое количество информации. Упорядоченность, аргументированность, аналитика процесса, с одной стороны, и пластичность, вариативность его изучения, с другой, позволяют дать хороший результат на выходе. Умею выслушать и принять позицию собеседника, сделать выводы, адекватно воспринимаю критику и замечания по работе. У меня нет большого опыта копирайтинга, рерайта, работы в сфере фриланса в целом, но есть трудолюбие, усердие, и большое желание создавать то, что удовлетворит потребности, принесет ожидаемый результат для вас. И опыт для меня, который все равно вернется к вам в виде более профессионально выполненной работы) Буду рада помочь!

Дополнительно, изучаю темы администрирования онлайн-проектов, сопровождение Инстаграм.