Создам сайт на лично разработанном шаблоне под Ваш бизнес.
Разработка сайта происходит на платформе MODX.
Для разработанных сайтов характерна:
- адаптивность ко всем устройствам
- быстрая скорость загрузки
- хорошая SEO-оптимизация
- без продления лицензий и скрытых платежей
В результате разработки Вы получаете готовый продающий сайт, в который
легко внести необходимые изменения самостоятельно (по итогу сдачи сайта
будет обучение на 2 часа)
Нужно для заказа:
После согласования всех условий необходимо максимально подробно заполнить
форму технического задания, также предоставить брендбук (если есть).
Тип: Визитка
CMS: MODX
Язык разработки: PHP
Фреймворк PHP: Без фреймворка
Интерфейс на JavaScript: Да
Фреймворк JavaScript: Без фреймворка
Используется CSS: Да
Фреймворк CSS: Без фреймворка
База данных: Предусмотрена
Тип БД: MySQL
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- Аудит сайта64 просмотра