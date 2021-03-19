Разработка корпоративного сайта

Создам сайт на лично разработанном шаблоне под Ваш бизнес.

Разработка сайта происходит на платформе MODX.

Для разработанных сайтов характерна:

адаптивность ко всем устройствам

быстрая скорость загрузки

хорошая SEO-оптимизация

без продления лицензий и скрытых платежей

СЕО сделаю дополнительно бесплатно

В результате разработки Вы получаете готовый продающий сайт, в который

легко внести необходимые изменения самостоятельно (по итогу сдачи сайта

будет обучение на 2 часа)

Нужно для заказа:

После согласования всех условий необходимо максимально подробно заполнить

форму технического задания, также предоставить брендбук (если есть).

Тип: Визитка

CMS: MODX

Язык разработки: PHP

Фреймворк PHP: Без фреймворка

Интерфейс на JavaScript: Да

Фреймворк JavaScript: Без фреймворка

Используется CSS: Да

Фреймворк CSS: Без фреймворка

База данных: Предусмотрена

Тип БД: MySQL