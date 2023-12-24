ValeriiaKravets

Графічний дизайнер

Раніше я працювала графічним дизайнером в компанії “Divine” (beauty). Одним із важливих завдань було слідкувати за тим, аби клієнти були задоволені продуктом, який вони хочуть придбати. Для цього клієнту потрібно, як мінімум, добре ознайомитися з цим продуктом, щоб він був впевненим в своєму виборі. Від мене, в свою чергу, вимагалося допомогти цим клієнтам. І не тільки клієнтам, а ще й торговим представникам. Що входило в мої обов’язки? В першу чергу мені потрібно було створити електронні каталоги з товарами, які мали використовувати торгові представники для своїх клієнтів. Ці каталоги мали виконувати такі функції:



- бути зручними в ознайомленні з продукцією як для торгового представника, так і для клієнта;

- містити коротку, чітку і детальну інформацію стосовно товару;

- мати сучасний і привабливий вигляд, щоб нікому не приходило на думку, що вони просто бачать перед собою набір тексту і картинок.





Для того, щоб створити такі каталоги, мені потрібно було зробити такі кроки:



- добре ознайомитися з усім асортиментом продукції: професійний догляд та інструменти для майстрів манікюру та майстрів-перукарів, а також супутні товари до цих інструментів;

- розділити всі товари на дві категорії – відділ «Nail» та відділ «Hair»;

- за допомогою програм Figma, Illustrator та Photoshop створювати каталоги для цих відділів;

- шукати зображення товарів або самостійно фотографувати, обробляти ці фотографії;

- вивчати відповідність кольорів, гарнітури (шрифтів) та створювати саму концепцію;

- конвертувати у формати jpg, png, svg, pdf;

- регулярно узгоджувати з керівництвом.





Крім створення нових каталогів, потрібно було оновлювати попередні каталоги, змінюючи при цьому характеристики, вигляд та ціну продукції.





Додаткові обов’язки в компанії:



- крім електронних каталогів, створювала ще рекламні банери, які в подальшому використовувалися для семінарів та для публікування в соціальних мережах;

- робила міні-ребрендинг та дизайн сайту компанії (створювала макет по просуванню окремої лінійки для професійного догляду за фарбованим волоссям);

- працювала в базі 1С8 і формувала звіти для торгових представників;

- за допомогою пакету MS Office і хмарного середовища Google робила таблиці та формувала дані по своїй роботі та роботі торгових представників;

- допомагала тим, кого керівництво прийняло на співбесіду, ознайомитися з їхніми обов’язками і скерувати в правильному напрямку;

- організовувала і проводила конференції по ознайомленню з каталогами і їх правильному використанню;

- допомагала керівництву в створенні плану по роботі з торговими представниками і клієнтами.